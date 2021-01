L’édition spéciale du légendaire Nokia N95 est l’un des anciens appareils les plus chers que vous puissiez acheter.

Écrit par Miguel Paredes chez Nokia

Heureusement ou malheureusement, on s’est habitué à voir des smartphones qui dépassent les 1000 euros. Les produits phares des meilleurs fabricants ont dépassé cette barrière psychologique et personne n’est plus surpris que la barrière psychologique à quatre chiffres soit brisée. Cependant, oui nous le ferions s’ils essayaient de nous vendre un téléphone portable d’il y a 13 ans pour ce prix.

Ainsi, il est assez courant de trouver des “bijoux rétro” sur des portails comme eBay, où vous pouvez acheter un Nokia N95, de l’année 2007, pour près de 1300 euros. Bien sûr, un tel prix a une explication au-delà du fait qu’il s’agit d’une histoire vivante de la téléphonie mobile: il s’agit d’une édition spéciale qui a été donnée aux dirigeants d’entreprise et dont il n’y en a que 90 dans le monde. Quelles sont les spécifications d’un mobile avec tant d’années derrière lui?

Ce sont les caractéristiques d’un mythique

Nokia N95SpécificationsDimensions99 x 53 x 21mm | 120 grammesEcran LCD 2,6 pouces et résolution de 240 x 320 pixelsProcesseur332 MHz Dual ARM 11RAM64 MoSystème d’exploitationSymbian OSStorage160MB extensibleCaméras5 mégapixels arrière | Batterie QVGA avant 950 mAh (amovible) Autres Radio FM, jack 3,5 mm, miniUSB 2.0, WiFi Date de départ mars 2007 Prix de départ Environ 640 euros

Le mobile Nokia a un petit écran LCD de 2,6 pouces et une résolution de 240 x 320 pixels. La chose la plus spéciale à propos de l’appareil emblématique est son design, coulissant et avec un mécanisme addictif. Il est entièrement fait de plastique – c’était le plus répandu à l’époque – et pèse environ 120 grammes.

Comme vous pouvez l’imaginer, il n’a pas Android, car il vit grâce à Système d’exploitation Symbian, le système d’exploitation développé par Nokia. Ses spécifications sont assez étonnantes, 64 Mo de RAM et 160 Mo de stockage interne. Il existe également un modèle avec 128 Mo de RAM et 8 Go de stockage, bien que ce soit plus tard. La batterie de ce N95 peut paraître petite, Il a 950 mAh, mais cela se traduit par une énorme autonomie. Une seule charge suffisait pour éviter d’avoir à passer à nouveau par le chargeur en quelques jours.

Le terminal Nokia a également une caméra arrière de 5 mégapixels et une façade QVGA. De nos jours, vous ne pouviez prendre que des photographies de témoignage, les avancées technologiques de ces dernières années sont évidentes notamment dans les sections multimédia.

Comme vous pouvez le voir, nous parlons d’une téléphonie mythique, mais cela n’a aucune utilité au-delà de la collecte.