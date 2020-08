Alors que la sortie de l’iPhone 12 approche régulièrement, une nouvelle fuite révèle que les modèles d’iPhone 12 Pro d’Apple peuvent tous deux disposer d’un écran ProMotion à 120 Hz.

Il existe également des preuves de plus en plus nombreuses que l’iPhone 12 ne sera pas livré avec un adaptateur secteur dans la boîte.

Les modèles d’iPhone 12 d’Apple – qui seront les premiers à prendre en charge la 5G – seront probablement lancés en octobre.

Une nouvelle fuite d’iPhone 12 de Jon Prosser – qui a prouvé qu’il disposait d’informations incroyablement précises dans le passé – indique que les modèles iPhone 12 haut de gamme d’Apple peuvent, en fait, comporter un écran ProMotion à 120 Hz. Initialement introduit avec l’iPad Pro, un écran ProMotion à 120 Hz permettrait une meilleure réactivité et un défilement plus fluide. Alors que les rumeurs d’un écran ProMotion à 120 Hz font le tour depuis un certain temps, des rapports plus récents suggèrent que la fonctionnalité pourrait ne pas faire l’affaire.

Les informations de Prosser proviennent d’une série de captures d’écran qui montrent à quoi ressemblent la caméra et les paramètres d’affichage pour un modèle PVT de l’iPhone 12 Pro Max. Prosser note que « certains modèles PVT » sont « équipés de 120 Hz, et certains ne le sont pas. » En d’autres termes, il est possible qu’Apple procède encore à des tests avancés sur la fonctionnalité. À tout le moins, c’est rassurant pour le moment, Apple ne l’a pas encore retardé pour l’iPhone 13.

Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, certains autres paramètres incluent «Activer le mode nuit amélioré», «Activer la réduction avancée du bruit» et «Activer les capacités de zoom».

Paramètres de l’appareil photo et d’affichage pour le modèle PVT actuel de l’iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces Vous voulez aussi de la vidéo? pic.twitter.com/fnJk2LELgv – Jon Prosser (@jon_prosser) 25 août 2020

Une photo similaire de EverythingApplePro révèle également que l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces pourrait peut-être inclure une balise «AM / PM» à gauche de l’encoche.

Encoche réelle de l’iPhone 12 Pro Max (PVT) avec des paramètres de 120 Hz. Même taille d’encoche, un peu plus de place pour le badge « AM / PM » en raison de l’écran de 6,7 pouces, l’icône de la batterie est un peu différente. Merci à @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV – EverythingApplePro (@EveryApplePro) 25 août 2020

Et apparemment corroborant une rumeur que nous avons vue jaillir il y a quelques semaines, il semble que les modèles d’iPhone 12 d’Apple ne seront pas livrés avec un chargeur dans la boîte.

🤫 @MaxWinebach pic.twitter.com/1Kr6ERhGPz – EverythingApplePro (@EveryApplePro) 25 août 2020

Selon les rumeurs, la décision d’Apple à cet égard découle du fait que la plupart des propriétaires d’iPhone existants possèdent probablement déjà un adaptateur secteur. Et pour tous les commutateurs Android, Apple sera bien sûr heureux de les charger pour un adaptateur 20W.

Cela dit, la gamme d’iPhone 12 d’Apple semble être une énorme mise à jour à plusieurs égards. Outre l’inclusion de la prise en charge de la 5G, les modèles d’iPhone 12 d’Apple seront tous dotés d’écrans OLED, de performances de caméra améliorées dans tous les domaines et de performances d’identification de visage plus fiables grâce à un angle de vue plus large. Nous avons également vu des indications selon lesquelles la durée de vie de la batterie pourrait être légèrement améliorée. Les modèles iPhone 12 Pro, quant à eux, comporteront un système de caméra à triple objectif, un zoom optique 3x et un capteur LiDAR. Et naturellement, la gamme d’iPhone 12 d’Apple sera alimentée par le processeur A14 de nouvelle génération de la société.

Du point de vue du design, l’iPhone 12 sera probablement assez convaincant. Bien qu’Apple ait ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités à son smartphone emblématique au fil des ans, l’aspect général de l’appareil n’a pas beaucoup changé depuis longtemps. À la lumière de cela, on dit que l’iPhone 12 présentera un design plus iPhone 4, c’est-à-dire que nous pouvons nous attendre à voir des côtés plats par opposition à des bords arrondis.

Apple présente généralement de nouveaux modèles d’iPhone en septembre, mais les retards causés par le coronavirus pourraient voir Apple organiser son événement spécial annuel sur l’iPhone un peu plus tard. Par conséquent, il y a fort à parier que les nouveaux modèles d’iPhone 12 d’Apple arriveront dans les magasins en octobre. Il est également possible que les modèles iPhone 12 Pro haut de gamme d’Apple soient extrêmement rares jusqu’en novembre.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.