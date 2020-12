Joseph Deen alias 33 Gosu

Les compétitions e-sport ont révolutionné le monde des jeux vidéo au fil des ans et nous laissent parfois des nouvelles surprenantes comme aujourd’hui après Team 33, une équipe eSports, a recruté Joseph Deen, un garçon de huit ans à peine, pour un montant incroyable de 33000 $, en plus de lui payer un équipement de jeu évalué à plus de 5 000 $. Joseph, qui s’entraîne depuis l’âge de six ans, a expliqué que sa signature «est un rêve devenu réalité! Alors que de nombreuses autres équipes ne m’ont pas pris au sérieux en raison de mon jeune âge, L’équipe 33 m’a examiné via Fornite et cela m’a permis de m’entraîner et d’apprendre avec eux au quotidien. Aujourd’hui, je ne pourrais pas être plus heureux de devenir membre officiel de l’équipe.

De leur côté, de l’équipe 33, ils ont expliqué qu’ils étaient «plus que ravis d’avoir Joseph dans notre équipe. Nous recherchons secrètement des talents pour notre liste et nos jeux depuis quelques années et nous sommes fiers de signer officiellement Joseph », explique Tyler Gallagher, l’un des fondateurs de l’équipe. «Nous avons décidé de le former ces dernières années parce que les jeunes joueurs sont l’avenir et nous voulons commencer à les entraîner tôt. Il a fait preuve d’une ténacité et d’un engagement incroyables envers l’équipe au cours des deux dernières années et s’est entraîné presque quotidiennement avec notre équipe. Tout a finalement porté ses fruits et c’est une journée mémorable pour nous tous », ajoute Gallagher.

Team 33, une équipe eSports qui forme actuellement ses joueurs, continue de sélectionner des talents pour jouer dans différents titres. Alors qu’il finalise la formation de son équipe pour 2021, il étudie la compétition à Fortnite, CS: GO, Dota 2, League of Legends, Call of Duty et Valorant.