En 2020, SEGA a eu 60 ans. Bien que l’entreprise ait profité de l’occasion pour célébrer avec plusieurs annonces importantes, la célébration a été assombrie par certaines conséquences dérivées de la pandémie et aujourd’hui, il a été annoncé que l’une d’entre elles venait de toucher l’une des entreprises les plus pertinentes et mémorables de l’entreprise.

Aujourd’hui, le conseil d’administration de SEGA a tenu une réunion au cours de laquelle il a été décidé que SEGA vendrait ses activités d’arcade à Genda dans un accord qui entrera en vigueur le 30 décembre.

SEGA Sammy a annoncé que sa filiale SEGA Entertainment vendra 85,1% de ses actions à Genda (ce qui équivaut à 17882 actions), avec cela, elle vendra pratiquement tous ses cafés et centres de jeux et d’attractions et quittera les activités d’exploitation et d’administration d’arcade le 30 Décembre 2020.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela était dû aux conséquences de la pandémie de coronavirus (COVID-19). L’année dernière, cette entreprise avait généré 600 MJPY de bénéfices, mais au début de la pandémie, en mars 2020, 900 MJPY de pertes avaient été signalés. Malgré tout, la société a continué à maintenir cette activité jusqu’à aujourd’hui, mais vient de révéler qu’après avoir envisagé plusieurs alternatives, elle la vendrait à Genda, qui est en charge de la location de machines d’arcade aux centres de divertissement, ainsi que de l’exploitation de certaines d’entre elles. .

La vente était une conséquence de la pandémie et du déclin des arcades

Cet événement a lieu des mois après la fermeture du SEGA Akihabara Building 2, un bâtiment emblématique que la société japonaise a dédié au métier d’arcade. La vente expose également la situation peu prometteuse des activités d’arcade au Japon, principalement celles axées sur les jeux vidéo, comme l’a noté DualShockers. En général, ce secteur semblait être en déclin ces dernières années, à l’exception des arcades à griffes ou à grues (UFO Catchers ou arcades de grues).

Il est important de noter que la vente SEGA Entertainment n’inclut pas la branche SEGA en charge du développement de jeux vidéo, donc non, SEGA ne risque pas de perdre ses franchises. En outre, SEGA Sammy Holdings conservera l’activité de machine à pachinko et les opérations de classe casino, et continuera à gérer la production et la vente d’arcades.

Ainsi, ce qui passera entre les mains de Genda avec la transaction, ce sont les machines d’arcade, ainsi que les prix qu’elles contiennent.

Selon les informations de Twinfinite, SEGA prévoit une perte extraordinaire de 20000 yens MJPY (environ 192 millions de dollars) au cours de l’exercice en cours de la société, qui se terminera en mars prochain.

«Nous avons envisagé plusieurs options afin de nous adapter à ces changements dans l’entreprise aspirant à améliorer la rentabilité et la reprise rapide des ventes dans la zone d’exploitation du centre d’attractions. Dans ce processus, nous avons discuté du transfert de SE [SEGA Entertainment] Genda, une société qui a un fort désir de développer l’activité d’exploitation des centres d’amusement et a décidé de conclure l’accord de transfert d’actions lors de la réunion du conseil d’administration tenue aujourd’hui », a déclaré SEGA.

Malheureusement, ce sont de mauvaises nouvelles pour SEGA (une entreprise qui a commencé comme une entreprise axée sur les machines d’arcade), qui se déroule ironiquement à l’occasion de son 60e anniversaire.

Que pensez-vous de cet événement? Vous attendiez-vous à ce que cela arrive un jour? Dites le nous dans les commentaires.

Dans le cadre des célébrations de son 60e anniversaire, SEGA a annoncé qu’elle vendrait une micro édition du Game Gear exclusivement pour le Japon et a lancé dans le monde entier plusieurs mini-jeux pour une durée limitée dans le cadre d’une collaboration entre ses studios internes. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à SEGA en visitant cette page.

