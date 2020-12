Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 20h00

Au fil des années, les jeux vidéo ont été victimes d’innombrables accusations liées à la santé, tant physique que mentale. Cependant, des études récentes ont montré que la grande majorité du temps, les jeux vidéo ont en fait des propriétés bénéfiques. Cependant, les conditions dans lesquelles ce passe-temps est pratiqué pourraient avoir un impact sur chaque individu.

Une enquête récente de Kaspersky Amérique latine se concentre sur les stéréotypes et les préjugés sur les jeux vidéo qui ont le plus tendance à nuire à la relation parent-enfant. Selon cette étude, deux joueurs sur 10 ressentent une sorte de honte à propos du temps qu’ils investissent dans ce passe-temps en raison de choses comme «les jeux sont mauvais pour la santé». Voici un tableau avec d’autres similaires:

Le directeur des ventes aux consommateurs Kaspersky Amérique latine, Fabiano Tricarico, a déclaré ce qui suit à propos de l’enquête:

«Les jeux électroniques en ont soutenu beaucoup cette année; Ils ont été, en quelque sorte, une sorte de soulagement pour les moments difficiles que nous traversons tous. Cependant, de nombreuses familles ont encore des perceptions négatives des jeux, et cette vision peut être préjudiciable et entraver le dialogue ouvert et l’établissement de relations entre les parents et les enfants.