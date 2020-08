Souvent, l’idée du moteur électrique est associée à quelque chose d’extrêmement avant-garde, qui ouvrira les portes de la mobilité du futur et constituera à tous égards une véritable révolution des transports.

Ainsi, au discours lié à l’aspect purement esthétique et fonctionnel, nous en ajoutons un, très important, concernant l’aspect écologique des moteurs électriques.

D’autre part, il faut comprendre dans quelles limites cette affirmation est vraie: en fait, l’impact environnemental des voitures électriques n’est pas toujours entièrement positif par rapport à l’ancien diesel. Pour le dire, une étude allemande qui permet d’éclairer la question d’une manière plus forte et plus claire qu’il n’a été possible de le faire jusqu’à présent.

Électrique mieux que diesel? Cela dépend de combien vous utilisez la voiture

L’étude réalisée par l’Institut de Munich, signée par les scientifiques Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl et Hans-Werner Sinn, ont posé la question sous une nouvelle perspective, qui auparavant n’avait pas été beaucoup considérée.

Crises cardiaques, pour parler de la quantité réelle d’émissions produites, il ne suffit pas de se référer aux émissions en cours. De ce point de vue, en effet, il semble naturel que la voiture électrique démarre dès le démarrage du moteur produit zéro CO2, par rapport au Diesel qui commence à se développer dès le départ.

Il faut donc évaluer un autre paramètre, ou au moins remonter en amont, e évaluer la quantité d’émissions dispersées dès le début du processus de production, au lieu de ne considérer que ceux en aval.

En lisant tout sous cette nouvelle perspective, il apparaît que le moteur électrique n’est pratique d’un point de vue environnemental que là où un kilométrage supérieur à 100000 avec votre propre voiture. En fait, 100 000 km d’émissions de diesel seraient nécessaires pour compenser la quantité d’émissions de voitures électriques en production dès l’usine. Ce dernier, donc, elle resterait préférable dans le cadre de voyages courts.