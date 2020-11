Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour les passionnés de jeux vidéo, il est courant de dire que nous allons jouer un peu pour nous débarrasser du stress généré par notre travail ou nos activités académiques. Cependant, certaines de ces séances finissent par devenir un véritable cauchemar et non pas parce que les jeux sont mauvais, mais parce que leur défi et leur proposition nous absorbent de telle manière que nous nous retrouvons avec plus de stress et même de mauvaise humeur. Dans cet esprit, une initiative a mené une brève enquête pour découvrir les jeux les plus stressants et les résultats ont déjà été partagés.

Le site BonusFinder, en collaboration avec des spécialistes et des joueurs compétitifs, s’est chargé de mener une étude qui nous permettrait de connaître les jeux qui causent le plus de stress chez les joueurs. A cet effet, 14 joueurs ont participé, qui étaient Il leur a demandé de jouer quelques titres à succès à l’époque actuelle et après les séances, il était possible de connaître les titres capables d’augmenter considérablement notre fréquence cardiaque. Au début, l’étude a révélé que compte tenu de l’augmentation moyenne de la fréquence cardiaque des joueurs, il n’y a pas de jeu plus stressant que Mario Kart car il a augmenté le pouls des joueurs de 32,81%, suivi de FIFA, Call of Duty, Dark Souls et Fortnite.

D’autre part, l’étude a également examiné les jeux capables d’augmenter la fréquence cardiaque à un moment précis et il n’y en a pas d’autre que Dark Souls III, car dans la bataille avec le boss Darkeater Midir, la fréquence cardiaque a atteint un pic de 127. battements par minute. Dans cette section, le stress généré par le titre FromSoftware a été suivi par Fall Guys, Mario Kart, Street Fighter et FIFA.

Enfin, l’étude a révélé que tout comme il existe des jeux qui peuvent augmenter notre niveau de stress, il y en a aussi d’autres qui sont relaxants et dans le cas de ceux qui ont pu réduire la fréquence cardiaque sont Animal Crossing, The Sims et The Elder Scrolls V : Skyrim.

