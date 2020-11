Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Une étude menée par Cable.co.uk analysé les données de lui Suivi de la réponse du gouvernement sur le coronavirus d’Oxford ainsi que plus de 364 millions de tests de vitesse Web dans 114 pays, dont le Chili, où plus de 85 mille bande teste et place le pays d’Amérique du Sud comme l’un des plus abaissés de sa vitesse Internet dans cette pandémie mondiale.

L’étude a révélé des données intéressantes concernant la situation mondiale de l’Internet avec confinement, comme l’effondrement des vitesses de bande dans le pays, qui avec la pandémie est tombé de 26,5 à 16,7 méga bits par seconde. Cette recherche a été réalisée en analysant une période comprise entre le 18 mars et le 30 juin, montrant un pourcentage de diminution équivalent à 36,7%, ce qui place le Chili comme le quatrième pays où le débit Internet a le plus baissé au monde, juste derrière la Chine, le Panama et Madagascar.

Le plus drôle, c’est que les pays avec une vitesse de bande généralement plus lente ont augmenté leur vitesse, comme l’Angola, un pays où la vitesse d’Internet a augmenté à 117%o Irak avec une amélioration 90,98%, ce qui en fait l’Internet le plus rapide du Moyen-Orient.

