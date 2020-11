Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Beaucoup d’entre nous utilisent les jeux comme moyen de se libérer de la vie quotidienne, de libérer le stress de notre vie quotidienne et de passer un bon moment. Mais il y a des moments où ces jeux, au lieu de nous éclaircir, compliquent davantage notre existence, soit à cause de leur difficulté, soit parce qu’ils ont une proposition tellement absorbante que nous nous retrouvons avec un stress encore plus grand que lorsque nous avons commencé. Cette situation étant assez courante, le site BonusFinder en collaboration avec des spécialistes et des joueurs compétitifs, a mené une étude pour savoir quels titres sont les plus stressants pour les joueurs.

Tu peux lire: Mythe éclaté: les jeux vidéo sont bénéfiques pour la santé mentale, selon une étude de l’Université d’Oxford

L’étude a été réalisée avec 14 joueurs, à qui on a demandé de jouer 16 des titres les plus réussis de la dernière fois, ces joueurs ont été surveillés pour leur fréquence cardiaque après chaque match, afin de savoir quel jeu était le plus sa fréquence cardiaque a augmenté. Les résultats montrent que sans aucun doute le jeu le plus stressant est Mario Kart, avec un chat de 32,81% Dans les frappes des joueurs, le titre Nintendo est suivi de FIFA, Call Of Duty, Dark Souls et Fortnite.

Mais bien que Mario Kart soit le “jeu le plus stressant”, il existe des jeux qui présentent des moments stressants spécifiques. C’est là que Dark Souls lll porte la couronne au moment le plus stressant, car dans la bataille contre Midir, l’un des boss du jeu, les joueurs ont vécu plus de 127 battements par minute, lorsque les battements moyens du groupe par minute étaient de 64 battements par minute. Sans aucun doute un moment de grande adrénaline pour tout le monde.

L’étude a également révélé des jeux qui, contrairement aux précédents, sont plus relaxants pour les utilisateurs et ont réussi à réduire la fréquence cardiaque des participants, ces jeux sont: Animal Crossing, Les Sims et The Elder Scrolls V: Skyrim.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord