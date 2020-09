La pandémie du COVID-19 a mis à l’épreuve toutes sortes d’industries, qui ont cherché à lutter contre ce pathogène dans chacune des zones dans lesquelles elles dominent.

Un élément très important de l’étude de la pandémie COVID-19 est celui qui nous met en garde contre l’opportunité que les marques ont trouvée en assumant des responsabilités sociales face à la pandémie.

Nous sommes confrontés à un scénario très difficile et, dans cette mesure, les actions mises en œuvre contre la pandémie doivent l’être.

La pandémie COVID-19 est devenue une étape avec de sérieux défis pour toutes les industries telles que le divertissement, qui a trouvé dans ce phénomène un défi fondamental pour pouvoir générer de nouvelles stratégies de travail.

Pour y parvenir, il est important de comprendre, sur la base d’études, quelles sont les opportunités et les risques liés à la mise en œuvre d’événements musicaux, compte tenu de la valeur que ceux-ci ont aujourd’hui sur le marché.

Pour cette raison, il y a une série de points à prendre en compte, dont ceux qui nous avertissent de la capacité des marques à innover.

Par exemple, une étude réalisée par la revue Clinical Infectious Diseases, a retrouvé le niveau de contagion du COVID-19, en mesurant la propagation des gouttelettes de salive, principal agent de contagion de cette maladie.

Le niveau de contagion a été mesuré lorsque les gens chantent en groupe et dans des espaces clos. L’étude a été réalisée par l’Université de New South Wales (Australie) avec une visualisation détaillée avec le système d’imagerie de flux diagnostique.

Dans le cadre de l’étude, le moment où une personne chante les sept notes de musique sur une plus grande échelle a été capturé, constatant que le do et le fa sont les notes qui répandent le plus de gouttelettes.

Le niveau élevé de gouttelettes, selon l’étude, est un grand risque si les personnes qui en émanent ont COVID-19 et sont dans des endroits fermés, générant des aérosols avec les gouttelettes.

