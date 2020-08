Une fillette de quatre ans sur une licorne gonflable a dérivé vers la mer à cause de forts courants.

Ses parents étant incapables de la joindre, ils ont appelé à l’aide et la petite fille a finalement été récupérée à environ un demi-mile du rivage par un ferry.

La fille a été effrayée par l’épreuve, mais ça allait autrement.

Il y a beaucoup de choses que les opérateurs de ferry s’attendent à voir lorsqu’ils sont en mer. Les oiseaux sont communs, tout comme les autres bateaux et peut-être même certains animaux aquatiques qui franchissent la surface pour dire bonjour. Ce à quoi ils ne s’attendent probablement pas, c’est de voir une petite fille chevaucher une bête mystique à travers les vagues.

Selon des informations en provenance de Grèce, c’est exactement ce qu’un ferry a trouvé au large du golfe de Corinthe. La fille, qui n’a que quatre ans, avait profité de sa promenade sur une grande licorne gonflable lorsque de forts courants l’ont emmenée dans une aventure de toute une vie. Heureusement, elle a réussi à rentrer chez elle en toute sécurité.

La fille jouait dans sa licorne gonflable beaucoup plus près du rivage, mais ses parents ne se rendaient pas compte à quel point elle avait dérivé jusqu’à ce qu’elle soit déjà à 800 mètres. Incapables de la récupérer eux-mêmes, ils ont rapidement appelé à la rescousse.

Par chance, un ferry n’était pas loin, et le navire a dérouté pour intercepter la fille alors qu’elle continuait à dériver vers la mer. Le capitaine Grigoris Karnesis n’a pas tardé à répondre.

«J’approchais du port d’Antirio et j’ai été informé par l’autorité portuaire qu’un enfant, que je ne m’attendais pas à être si petit, avait été emporté par les courants sur une plage voisine, près du quai du port,» Karnesis a déclaré dans une interview avec le Greek City Times.

Une vidéo de toute cette épreuve a commencé à faire le tour sur Twitter, et il est clair d’après le clip relativement bref que la fille était bien trop loin du rivage pour que quiconque puisse la nager et l’arracher. Un sauvetage en bateau était la seule option, et c’est là que le ferry a été utile.

Incroyable!! pic.twitter.com/9MtYca2moL – Stuart Robinson (@ stuartrobinson1) 25 août 2020

«Elle était figée de peur, car le courant était très fort. J’ai mis le navire dans une telle position pour ne pas affecter le petit gonflable », a déclaré Karnesis à la sortie. «Je l’ai placé de telle manière que le navire ne soit pas affecté par les ondulations, car si le gonflable coulait, nous aurions de graves problèmes.

Le sauvetage s’est bien déroulé, selon le capitaine, et la petite fille était apparemment en bonne santé, mais un peu secouée par toute cette épreuve. Toute la saga n’est pas sans rappeler l’histoire d’un chien qui tentait clairement de traverser l’océan à la fin de l’année dernière avant d’être repéré par des personnes à terre et secouru par la Garde côtière. La seule différence, bien sûr, est que le chien ne chevauchait pas une licorne. Si elle l’était, elle aurait peut-être réussi.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.