Les AirTags semblent être au coin de la rue. Ces appareils destinés à localiser des objets via l’iPhone ont vécu des rumeurs tout au long de 2020. Désormais, nous serions enfin devant une preuve de leur existence. Il s’agit de une fonction cachée dans l’application Find My.

Un développeur a découvert une nouvelle fonctionnalité dans Find My. Pour y accéder vous avez entré “findmy: // items” dans la barre d’adresse de Safari depuis votre appareil iOS. Un onglet a montré un menu pour ajouter des éléments, cependant, comme les AirTags – ou d’autres appareils compatibles – n’ont pas encore été lancés, il n’est pas possible de terminer cette tâche

On dirait que le lancement des AirTags est imminent. Tapez findmy: // items dans Safari. pic.twitter.com/nWG6lnBKDp – Shihab (@JPEGuin) 13 janvier 2021

Alors que les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS peuvent interagir avec le menu, les utilisateurs de macOS ne peuvent trouver que le bouton «En savoir plus». Cliquez sur cette option pour ouvrir une fenêtre de navigateur dans laquelle un document d’assistance Apple doit apparaître, mais n’est pas encore accessible au public.

Je l’ai fait sur un Mac et cela fonctionne aussi. Find My me dit maintenant ceci: https://t.co/xnXV05mEZm pic.twitter.com/BKpH71UUF9 – Eduardo Arcos (@earcos) 13 janvier 2021

Cela pourrait indiquer le lancement imminent des AirTags. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’Apple a annoncé qu’il autoriserait la localisation d’appareils tiers à partir de Find My. Les premiers accessoires à utiliser cette fonctionnalité seront les nouveaux écouteurs sans fil de Belkin appelés SoundForm.

“Présentation d’un nouveau programme qui permettra aux clients de localiser leurs produits en utilisant la puissance du vaste réseau Find My. Avec des centaines de millions d’appareils Apple dans le monde, un chiffrement avancé de bout en bout et une sécurité de pointe, les utilisateurs ils peuvent localiser leurs articles dans l’application Find My », a déclaré la société Cupertino à la WWDC20.

Les Apple AirTags ne seront pas seuls, ils auront de la concurrence

Si les Apple AirTags arrivent enfin sur le marché, ils seront confrontés à un paysage dans lequel les appareils de suivi commencent à gagner en popularité et les géants de l’industrie mettent leurs propositions sur la table. Amazon propose une série d’appareils appelés Tuile. Samsung, pour sa part, travaillerait au développement de certains Balise intelligente Galaxy compatible avec l’application SmartThing.

