Un e-mail de fuite présumé de Studios NetherRealm suggère un troisième pack de combat pour Mortal Kobat 11, qui inclurait l’arrivée de 4 nouveaux personnages, si cette rumeur devait être vraie cela signifierait le retour de personnages qui n’ont pas été jouables depuis plus d’une décennie.

Une série de tweets du compte Ska’Vorah détails ont divulgué des informations sur le titre, les tweets proviendraient apparemment d’e-mails internes de Studios du NetherRealm. Dans ces e-mails, vous pouvez lire les projets des développeurs de lancer un troisième pack de bataille, qui comprendrait d’anciens personnages de Mortal Kombat tels que: Havik, Sareena, Fumée et le personnage de DC Comics Coup mortel. Le détail des e-mails corrige divers aspects de ces personnages, tels que les effets de lumière, les armes et les morts emblématiques. C’est certainement une grande illusion pour les fans plus âgés du jeu, car les personnages de Havik Oui Sareena, ils ne sont plus dans le jeu depuis 2006 dans Mortal Kombat: Annihilation.

Le titre de Studios NetherRealm sorti initialement en 2019, il a reçu sa dernière mise à jour sous la forme du Mortal Kombat Ultimate, qui est maintenant disponible avec le catalogue complet des personnages de Mortal Kombat, avec le retour de personnages emblématiques comme Mileena et Rain, avec Rambo. L’arrivée de ces 4 personnages ferait donc de Mortal Kombat 11 le titre de la franchise avec les personnages les plus jouables, ajoutant un total de 41 combattants.

