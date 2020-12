La firme chinoise surprendrait avec un lancement jamais vu à ce jour.

Écrit par María Veiga dans les mobiles chinois

L’Europe est un territoire où vivant veut laisser son impact. La firme chinoise a atterri avec style avec de nouveaux bureaux en Allemagne et toute une déclaration d’intention avec un grand produit phare tel que le vivo X51.

Dans les prochains jours, la compagnie d’un autre grand coup de poing sur la table est attendue avec le coming-out de son vivo X60, un terminal qui a été gardé presque dans le secret absolu bien que, évidemment, pas il pourrait s’échapper complètement des griffes des fuites.

Deux modèles d’écran pour le même mobile

L’informateur populaire Digital Chat Station (qui d’autre) a laissé entendre dans un message sur Weibo que la version standard du vivo X60 aurait deux écrans différents, une droite et une courbe. Cela entraînerait de légères modifications concernant la batterie: pour le modèle avec écran incurvé la capacité serait de 4 300 mAh, pour les 4 200 mAh du téléphone avec le panneau incurvé.

Le reste des caractéristiques des deux terminaux serait le même et il reste à voir si le prix en serait affecté. Pour l’instant, l’informateur parle de «prix similaires», donc on peut avoir l’intuition que l’un sera nettement plus élevé que l’autre, mais nous ne savons pas lequel.

Si cette surprenante nouvelle se confirmait, vivant serait le premier fabricant à lancer exactement le même mobile mais avec des panneaux différents. Il se peut que l’entreprise considère qu’une grande partie de son public préfère un écran plat et une autre la courbe, et n’ait pas été en mesure de se prononcer sur un en particulier pour éviter de perdre des followers.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur le vivo X60

Comme nous l’avons commenté au début de l’article, peu d’informations ont été révélées sur la nouvelle série de téléphones de milieu de gamme de vivo. D’après le peu que nous avons pu comprendre, une vidéo publiée le 17 décembre. En lui, il révèle pleinement la disposition du terminal grâce auquel nous pouvons en savoir un peu plus.

Par exemple, que le vivo X60 équipe un module arrière rectangulaire pour son quatre caméras. De plus, ses boutons d’alimentation et de volume sont situés sur le côté droit du terminal et que la caméra selfie est situé dans un petit trou en haut au centre de l’écran.

Aussi, les images nous permettent de voir le Port UBS-C, l’entrée pour la carte SIM et l’absence de connectivité pour casque jack 3,5 mm.