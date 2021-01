Les tablettes ont joué un rôle important dans la vie professionnelle de ceux qui ont besoin d’un ordinateur au quotidien. Le tandem composé de faible poids et de puissance est une option plus qu’intéressante pour emmener le travail n’importe où, surtout si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’appareils compatibles avec les cartes SIM. Ces dernières années, Samsung a accordé de plus en plus d’attention à ce segment et veut maintenant parier sur vousUne version allégée de votre Galaxy Tab S7.

Une Galaxy Tab S7 Lite en route

À la mi-2020, la maison coréenne a présenté une tablette avec laquelle elle avait l’intention non seulement de rivaliser avec l’iPad, mais aussi avec sa version Pro. Nous parlons de la Galaxy Tab S7, un appareil important pour l’entreprise en raison de la puissance dont il dispose et du nouveau conception qui marquait avant tout un avant et un après votre version S7 +. Mais bien sûr, comme pour les téléphones portables, les comprimés ont également besoin d’un rappel ou d’une version allégée.

Et c’est là qu’il y a des nouvelles et c’est que Samsung pourrait être à l’origine d’une version raccourcie de la Galaxy Tab S7. Comme Sammobile l’a dans ses gammes, une nouvelle tablette de taille quelque peu réduite et avec des caractéristiques quelque peu inférieures à celle que nous avons vue en août pourrait bientôt arriver. Après tout, c’est une version Lite et cela se verra non seulement dans les composants, mais aussi dans le prix. La chose intéressante est que tout indique qu’il arrivera sous trois variantes: l’une d’elles Ce sera la version WiFi, qui sera la plus abordable, et deux LTE ou avec compatibilité carte SIM.

La raison de cette décision est déterminée par un engagement envers l’avenir et est de savoir si vous voulez ou non la 5G. Par conséquent, nous parlons de deux versions avec un processeur différent, ce qui change également radicalement le prix.

Aussi une version S7 Lite +?

Une autre curiosité que les médias commentent est que nous pourrions voir une version plus améliorée (encore) sur le Galaxy Tab S7 Lite. Par conséquent, la famille de tablettes aurait une division similaire à celle observée avec le Galaxy S20 avec jusqu’à quatre appareils, ce qui laisserait la version normale comme intermédiaire de tous et le Lite + comme standard. Cependant, il s’agira de suivre de près les mouvements de Samsung et de vérifier ses projets pour sa famille de tablettes 2021.