Huawei vient de rendre officiel le Huawei Nova 8 Pro et le Huawei Nova 8, deux appareils qui caressent le haut de gamme même si, en revanche, ils sont à moitié prix pour beaucoup d’entre eux. Avec un design assez particulier et une configuration matérielle assez intéressante, Huawei clôture l’année avec ces deux modèles.

Nous allons vous donner les spécifications et caractéristiques techniques du Huawei Nova 8 Pro, le plus puissant des deux. Ce modèle a un taux de rafraîchissement et une batterie plus élevés, en plus de quelques différences de design par rapport à son petit frère.

Fiche technique Huawei Nova 8 Pro

HUAWEI NOVA 8 PRO

DIMENSIONS ET POIDS

163,32 x 74,08 x 7,85 mm

ÉCRAN

Courbe de 6,57 pouces

Full HD +

OLED

90 Hz

PROCESSEUR

Kirin 985

TAMBOURS

4 000 mAh

66 W

MÉMOIRE RAM

8 Go

MÉMOIRE ROM

8 Go

12 Go

CAMÉRA ARRIÈRE

64 MP

8 MP UGA

Macro 2 MP

2 MP de profondeur

CAMÉRA FRONTALE

32 MP

16 MP UGA

LOGICIEL

EMUI 11

Aucun service Google

AUTRES

5G SA / NSA

USB C

PRIX

501 euros pour changer

Un design qui ne passe pas inaperçu

L’un des points les plus marquants du Huawei Nova 8 Pro est son design. Il dispose d’un gigantesque module de caméra qui, selon Huawei, s’inspire des modules des planètes, d’où les énormes cercles. En avant, nous avons un front plat, dans lequel préside un panneau de 6,72 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie OLED.

Ce Huawei Nova ne manque pas de puissance: Kirin 985 et jusqu’à 256 Go de mémoire interne

À l’intérieur, nous trouvons le Kirin 985, une plate-forme haut de gamme qui est un cran en dessous du Kirin 990, un processeur que nous avons déjà vu dans des mobiles tels que le Huawei Mate 40 Pro. Ce processeur est accompagné de 8 Go de mémoire RAM et des configurations de mémoire avec une base de 128 Go et un maximum de 256 Go.

La batterie fait 4 000mAh avec une charge ultra-rapide de 66W, un très bon chiffre pour un terminal de cette gamme. De même, la connectivité 5G complète ne pouvait pas manquer. Ce que nous ne trouvons pas dans ce terminal, ce sont les services Google, bien qu’il provienne de l’usine avec EMUI 11.

Beaucoup de module, pas tellement de puissance photographique

Le module est gigantesque mais, comme on le voit habituellement dans le milieu de gamme, les caméras importantes sont deux. Nous avons un capteur principal de 64 MP et un grand angle de 8 mégapixels. Les deux autres capteurs sont une macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ils ne seront donc guère utilisés.

En ce qui concerne la caméra avant, nous avons un capteur de 32 mégapixels à côté du secondaire, un grand angle de 16 mégapixels. Cela nous donne un plus grand angle de vision.

Prix ​​et disponibilité du Huawei Nova 8 Pro

Le Huawei Nova 8 Pro peut déjà être réservé en Chine. Il a un prix d’environ 500 euros à changer bien que, pour le moment, il n’y ait aucune nouvelle de son arrivée sur le territoire européen.

Partagez Huawei Nova 8 Pro: une gamme moyenne-haute avec une puissance à revendre et 120 Hz