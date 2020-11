Alike Studio, un studio indépendant de Barcelone composé de quatre personnes seulement, a créé une grande aventure de puzzle avec un format plus qu’original. Il s’agit de «All of You», un jeu qui vient de débarquer sur Apple Arcade et qui est proposé comme une alternative pour toute la famille. Dans le jeu nous devrons jouer avec le temps et les scénarios pour résoudre les énigmes, d’une manière tout à fait différente que d’habitude.

Nous avons testé le jeu pour vous faire part de nos impressions, même si nous pouvons déjà vous dire que est soigné à pratiquement tous les niveaux, se démarquant à la fois visuellement et solidement.

Une belle aventure qui mettra notre ingéniosité à l’épreuve

Dans ‘All of You’, nous accompagnerons une poule pendant qu’elle sauve sa petite progéniture. Le format est très différent, car il y a différents cercles sur l’écran, et dans chacun d’eux une action se produit. Cela signifie que nous devrons jouer avec les actions des différents cercles pour résoudre les énigmes. Cela peut sembler déroutant, alors regardons un exemple.

En cela, des premiers niveaux, nous avons trois cercles: la poule, l’intermédiaire et le poussin. Le but est que la poule rencontre le poussin. Si nous cliquons sur le cercle de la poule, elle commencera à marcher et coupera la corde, mais en passant au cercle suivant, une bûche tombera sur lui (parce que nous avons coupé la corde). Ce que nous devrons faire (ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas gâcher le niveau pour vous), c’est trouver un moyen pour que l’arbre tombe avant que la poule ne passe par ce cercle.

C’est un mécanisme de jeu très différent et amusant, qui deviendra de plus en plus difficile à mesure que nous progressons, accompagné d’une section visuelle soignée mais très simple (quelque chose qui aidera les iPhones moins puissants à l’exécuter). La section sonore du jeu se démarque également, également choyée en détail.

Vous tous

