Riot Forge a publié plus d’informations sur ce RPG solo.

Fans de Jeux anti-émeute et League of Legends a salué l’annonce de l’extension de la série avec nouveaux jeux vidéo. L’un de ces titres est Ruined King: A League of Legends Story, un RPG de combat au tour par tour pour un joueur développé par Syndicat des dirigeables, créateurs des fantastiques Battle Chasers: Nightwar et Darksiders Genesis.

Nous avons hâte que les joueurs voient comment nous avons donné vie à ces personnages Joe MadureiraForge anti-émeute, éditeur du jeu, a publié de nouvelles informations sur le jeu vidéo. D’une part, un nouvelle bande-annonce cinématographique du jeu, vidéo qui accompagne cette actualité. D’autre part, la même vidéo nous a annoncé ce que le fenêtre de lancement from Ruined King: le jeu sortira tôt 2021, comme on peut le voir à la fin de la bande-annonce.

Le jeu sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Si vous achetez le jeu de la génération actuelle, vous recevrez la mise à jour pour PS5 et Series X et S de forme libre. Le jeu présentera le champions Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri et Yasuo. Nous devrons explorer les régions de Backwater et les Shadow Isles, où nous découvrirons les secrets du mortel Brouillard noir.

“Nous n’avons pas été en mesure de manquer l’occasion de travailler avec Riot Forge pour élargir le monde de Runeterra”, a-t-il déclaré. Joe Madureira, PDG d’Airship Syndicate. “Voici quelques-uns de nos champions préférés et nous avons hâte que les joueurs découvrent comment nous avons créé ces personnages, créatures et paysages Runeterra. revivre“, a insisté. L’étude donnera plus d’informations sur le jeu en décembre.

Le jeu vidéo a été annoncé fin 2019 et, comme nous l’avons dit, fait partie de l’expansion du univers de League of Legends. Récemment, nous vous avons également dit que League of Legends: Wild Rift, un autre des jeux qui s’étendra LoL World, commencera sa bêta ouverte régionale en Europe en décembre.

