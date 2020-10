Les piliers sont tombés! Dans la pause entre les deuxième et troisième matchs de la finale de la Coupe du monde de League of Legends, Riot a profité de l’occasion pour mettre une bande-annonce qui a laissé tout le monde hors de propos. Qu’est ce que c’est? Un anime? Le jeu de combat? Quelque nouveau? Eh bien, à la fin, il s’est avéré être Ruined King: A League of Legend Story, ce RPG au tour par tour situé dans l’univers de League of Legend qui a été annoncé avec cette cinématique.

Pyke, Braum, Miss Fortune, Illaoi, Ahri et Yasuo seront les protagonistes de cette Le RPG devrait sortir au début de l’année prochaine sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X | S, Steam et Epic Games Store et nous raconteront l’histoire du Ruined King. Peu de détails supplémentaires sont connus sur l’intrigue, mis à part le fait qu’elle aura lieu à Bilgewater et sur l’île de l’Ombre. Ce que nous savons, c’est que, étant un jeu développé par Airship Syndicate, l’art de celui-ci sera réalisé par le légendaire artiste Joe Madureira, ce qui est une bénédiction pour les amoureux de son style (parmi lesquels je m’inclus personnellement), mais cela sonne les alarmes car il a la réputation de ne terminer aucun des projets qu’il démarre, que ce soit pour une raison ou une autre. Mais allez, étant Riot Games derrière ce projet, je ne pense pas qu’ils laisseront Madureira s’échapper, non?

Étant un jeu qui devrait sortir au maximum au cours des six premiers mois de l’année prochaine (s’il n’y a pas de retard, bien sûr), nous ne pouvons qu’espérer qu’au cours des prochains mois, nous en saurons plus sur le jeu.

