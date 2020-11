Ruined King: Une histoire de League of Legends arrive tôt cette année

Cela fait presque un an qu’il a été annoncé Ruined King: Une histoire de League of Legends, la première extension préparée par Riot Games se déroule dans l’univers LoL pour offrir des expériences solo qui enrichissent l’histoire du jeu populaire. Aujourd’hui, ce nouveau titre a présenté un remorque spectaculaire qui a fini par annoncer le lancement du jeu début 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Nintendo Switch et PC.

Dans Ruined King: A League of Legends Story, les joueurs rejoindront un groupe de champions bien connus de League of Legends dans le but d’explorer les Bilgewater jusqu’à ce qu’ils atteignent les Shadow Isles, deux endroits qui révéleront le secrets de la mortelle Black Mist. Développé par Airship Syndicate, il s’agit d’un RPG au tour par tour solo qui vous permettra de contrôler Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke. Pour le moment, aucun matériel de gameplay du projet n’a été révélé.

