Lorsque Fantastic Beasts and Where to Find Them est sorti en 2016, tout semblait indiquer que le monde imaginé par JK Rowling revenait avec une nouvelle impulsion et était prêt à conquérir un public plus adulte et beaucoup plus large que la franchise Harry Potter n’avait jusqu’ici atteint. déjà considéré comme l’un des plus réussis du cinéma. Mais alors que le film de David Yates a recueilli des critiques élogieuses et un soutien favorable des fans, il y avait des questions sur les erreurs de continuité et certainement la superficialité d’une histoire qui il n’avait pas grand-chose à offrir au-delà de la présentation d’une faune magique extraordinaire.

Pour l’arrivée du deuxième film Animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald (2018) et l’annonce d’une pentalogie, bon nombre de médias spécialisés ont commencé à se poser des questions plus ou moins inquiètes sur l’avenir d’une histoire qui, à l’origine, semblait manque de force pour soutenir une franchise entière. Suite immédiate de l’argument précédent, il était évident que les problèmes de script et la solidité du récit a continué, maintenant accentuée par une négligence notoire de ce qui semblait être un univers toujours en expansion qui s’annonçait sans aller trop loin.

Il y a eu des critiques à propos du scénario chaotique – signé par Rowling elle-même -, des erreurs évidentes dans les délais et même de l’âge des personnages classiques de la saga – avec une Minerva McGonagall sur une scène qui la plaçait deux ou trois décennies avant sa naissance. -, outre les contradictions dans le comportement des plus récents; comme la décision de Queenie de soutenir un suprémaciste de Grindewald. Le film a recueilli des critiques féroces, un effondrement considérable au box-office et le studio a commencé à se poser des questions sur la façon de le faire passer pour un projet à risque. il pourrait dépasser le stade du débat public sur la simple possibilité de son existence.

À cela, il faut ajouter la disgrâce de Jhonny Depp, après un procès de divorce controversé au cours duquel son ex-épouse, l’actrice Amber Heard, l’a accusé de violence conjugale. Heard n’a pas été en mesure de prouver les allégations devant le tribunal, mais dans le scandale, il a été suffisamment retentissant qu’il y avait une pression considérable sur le studio pour empêcher Depp de jouer l’un des personnages principaux de la série. Le coup d’État médiatique, avec toutes les situations que le film portait sur ses épaules, il rejoint la situation incertaine du cinéma due au coronavirus au milieu d’un scénario dans lequel l’industrie n’est pas disposée à prendre des risques.

Scandale, visibilité médiatique et histoire de désaccords

Au début de l’année dernière, Warner a pris des mesures pour tenter de sauver la franchise et d’accroître l’intérêt pour ses futures suites. Il a ajouté Steve Kloves au groupe d’écrivains, a annoncé un report considérable des dates de sortie et aussi qu’il «réviserait» plusieurs des points les plus controversés, dans ce qui est sans aucun doute une stratégie qui cherche à rebâtir l’intérêt du public autour du plateau de histoires, liées à la figure d’un méchant charismatique et d’un monde magique très différent de celui montré dans la saga Harry Potter.

Bien sûr, tout ce qui précède s’est produit avant l’arrêt forcé de l’industrie en raison de l’urgence sanitaire du coronavirus et de ses conséquences immédiates, qui comprend une nouvelle politique sur les études sur les risques financiers et de toute autre nature qu’ils pourraient prendre ce qui semble être un moyen terme plein d’obstacles pour le développement de grands projets.

Malgré la stratégie de Warner, Fantastic Beasts a rencontré plusieurs obstacles inattendus dans sa tentative de faire avancer la production. En mai 2020 et au milieu des premiers report de dates et de projets causés par la quarantaine mondiale, la saga était peut-être à son pire. Il traversait un scandale très public autour de Jhonny Depp et l’impact d’une série de commentaires controversés de JK Rowling elle-même sur les réseaux sociaux, ce qui a fait augmenter la pression sur la production au point de devenir un sujet de discussion publique.

La continuité possible des Animaux Fantastiques semblait suspendue: c’était un projet inachevé qui traversait toutes sortes de problèmes structurels, et était également entouré de toutes sortes de publicité défavorable. Des rumeurs de différends entre Rowling et le studio sur l’intrigue des futurs films, des protestations de fans selon lesquelles Jhonny Depp quitterait son rôle, et même des discussions sur la longue attente d’un troisième film à venir, ils ont fait de la franchise inachevée un cauchemar de studio.

En fin de compte et après que Jhonny Depp a démissionné du rôle, une nouvelle date de production a été annoncée et la présence sociale de Rowling a été réduite au minimum, tout l’intérêt de Warner était concentré sur la garantie qu’au moins le troisième film serait tourné. Une demi-promesse qui ne garantit pas le reste des films loin de là, que la franchise soit aussi monumentale qu’elle a été annoncée en premier lieu.

Cependant et malgré les bonnes intentions de l’étude, le vrai problème demeure: la mythologie qui a soutenu la pentalogie est trop large pour un ensemble de films qui n’analysait pas complètement le fond dont elle semblait provenir. De plus, il est confronté au fait que la franchise a besoin d’un nouveau public, pas seulement des fans traditionnels de Harry Potter, Ce qui place l’avenir des animaux fantastiques à un carrefour difficile.

Bêtes fantastiques: des problèmes partout

Pour commencer, JK Rowling a joué un rôle controversé en accueillant chaleureusement de nouvelles histoires sur ses personnages. Après avoir été pendant des années l’un des auteurs les plus aimés et respectés sur les réseaux sociaux, l’écrivain a été confronté à une série de controverses d’une ampleur considérable après avoir soutenu des commentaires et des discussions publiques de nature la plus variée: le 30 juillet 2016, c’était créé à Londres Harry Potter and the Cursed Child, une suite immédiate à l’histoire centrale qui serait également ajoutée au canon littéraire. Dans celui-ci, le scénario écrit par Rowling elle-même avec Jack Thorne et John Tiffany, racontait la vie d’un Harry Potter et tout ce qui s’était passé avec son fils. La tournure de l’histoire a été accueillie avec enthousiasme, à l’exception d’un détail: Noma Dumezweni, l’actrice choisie pour incarner Hermione adulte dans la production, était une femme afro-anglaise.

Certains fans ont été surpris par la sélection, tandis que d’autres se sont demandé à haute voix s’il était nécessaire de changer l’ethnie d’Hermione de manière aussi radicale. La discussion sur la race d’Hermione s’est transformée en un débat public singulier, soulignant la tentative de Rowling de rendre sa saga littéraire inclusive hors du temps et des années après sa conclusion. Déjà quelques années plus tôt, la révélation de l’orientation sexuelle d’Albus Dumbledore avait fait sensation, bien qu’elle finisse par devenir un détail mineur qui n’a jamais été essentiellement inclus dans le canon. Certains fans ont critiqué l’utilisation de telles informations par Rowling sans avoir l’intention d’aller dans le détail, une critique qui a été répétée après que l’écrivain ait insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais dit explicitement quelle était la couleur de peau d’Hermione.

Alors que la discussion devenait amère, il était évident que Rowling ne les avait pas tous avec elle pour compenser le manque d’inclusion tardive dans l’histoire. La manière dont Rowling a commencé à mentionner des détails sur ses personnages qui jusque-là étaient inconnus ou ne correspondait pas à l’histoire originale n’a pas seulement été considérée comme inutile mais aussi irrespectueuse. Des étudiants juifs à l’insistance de Dumbledore sur une affaire de jeunesse avec Grindewald, la controverse est devenue de plus en plus inconfortable. Surtout quand il semblait évident que la discussion n’incluait pas le canon du film, encore moins les futurs livres. La question que se posait l’univers des fans autour de la saga était de savoir à quel point un amendement intempestif était nécessaire, que personne n’avait demandé et qui n’avait pas d’autre objectif que de plaire aux sensibilités publiques contemporaines.

Tout ce qui précède, alors que le premier film Fantastic Animals a commencé sa production et a atteint le grand écran. Le monde magique des adultes de Rowling était surprenant mais aussi son incapacité à raconter avec la même agilité et l’ingéniosité de ses livres, la version cinématographique d’un livre né de la curiosité d’un libraire sans intrigue formelle. Le film était plus une énorme collection de nouveaux décors qu’une histoire à part entière, donc quand il a été confirmé qu’il s’agissait de la première partie d’une pentalogie, la nouvelle a causé une stupéfaction considérable.

Au deuxième film, la production était déjà confrontée au fait fondamental que la critique de Rowling’s Universe était maladroite et avec une bonne quantité de points blancs: du refus de la production de montrer l’orientation sexuelle de Dumbledore aux nouvelles connexions. la famille et la politique dans une mythologie maladroite qui englobait de nouvelles écoles et même un clin d’œil à la magie amérindienne, qui scandalisait les indigènes pour leur manque de rigueur et leurs stéréotypes banals. De plus, le film était dans tous les sens une histoire de transition, un pont vers les plans d’un Grindewald de plus en plus puissant et manipulateur. Ainsi qu’un monde magique brisé par la pression insistante de la suprématie des races.

Mais le plus inquiétant a été de vérifier que la suite ne suivait pas la ligne du premier film, qui a fini par déformer le sens d’une production créée pour raconter la mythologie de l’univers magique à partir de lieux complètement nouveaux. L’intérêt pour le comportement de Grindelwald, par opposition à celui d’un jeune Albus Dumbledore (Jude Law), a transformé l’intrigue en une série de questions sans réponse, liées entre elles par une série de secrets mal présentés manquant de profondeur suffisante pour résulter. crédible.

Credence Barebone (Ezra Miller) s’est avéré être le frère perdu d’Albus, Aurelius Dumbledore, qui a centré le film sur un changement de canon de Harry Potter qui a déformé le sens du premier film – et l’a rendu inutile – en plus de se concentrer sur l’ensemble se concentrer sur Grindelwald et Dumbledore, laissant de côté Newt Scamander et sa qualité de personnage capable de montrer une toute nouvelle perspective d’un monde beaucoup plus grand. Ce changement, dans le but de produire plus de suites et de transformer la franchise en un univers à part entière avec des liens avec la saga Harry Potter, est celui qui a fini par saper la notion de l’histoire en tant qu’entité indépendante et en faire quelque chose de plus aléatoire et désordonné.

Les animaux fantastiques se sont précipités dans un univers plus vaste et ont perdu leur objectif, et la saga est maintenant plus une histoire de Grindelwald / Dumbledore qu’une histoire de Newt Scamander et de créatures magiques, tout comme la première. S’il n’est pas trop tard pour que la production change de plan, la série traverse différents problèmes en coulisses, son avenir n’est donc pas clair et il semble voué à peut-être un échec inattendu. Le troisième film de la saga peut-il surmonter les problèmes des films précédents? Nous devrons attendre au moins deux ans pour le savoir.

L’article Une histoire mal racontée: pourquoi la saga «Animaux fantastiques et où les trouver» a-t-elle cessé d’intéresser le public a été publiée dans Explica.co.