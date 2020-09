À la suite du meurtre policier de Trayford Pellerin à Lafayette, les manifestants se sont rendus cette semaine à la mairie pour demander justice.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles un groupe haineux était sur le point de perturber la manifestation pacifique, un rapport affirme que des membres armés d’une milice de Louisiane sont descendus pour protéger les manifestants.

Le meurtre insensé et tragique de George Floyd en juin dernier a sans doute marqué un tournant dans l’histoire américaine moderne. En un clin d’œil, la violence policière et l’inégalité raciale sont devenues des sujets de conversation nationaux à un degré que nous n’avons pas vu depuis un certain temps.

Près de trois mois plus tard, les manifestations contre la violence policière et l’inégalité raciale ne se sont pas calmées. Si quoi que ce soit, les problèmes ont pris une nouvelle importance à la lumière des conflits en cours à Portland et, plus récemment, à Kenosha, dans le Wisconsin. Avec des tensions aux États-Unis sans doute à un niveau record, les manifestants dans certaines régions se sont retrouvés confrontés à des groupes d’extrême droite. Le résultat final n’est souvent pas joli et ne sert qu’à agrandir le gouffre entre la gauche et la droite.

Cela dit, nous sommes récemment tombés sur une histoire quelque peu particulière de The Acadiana Advocate qui raconte comment des membres armés de la milice cajun de Louisiane se sont récemment rendus à l’hôtel de ville de Lafayette dans le but de protéger des manifestants pacifiques plaidant pour la justice raciale après le meurtre mortel de Trayford. Pellerin.

L’annonceur quotidien rapporte:

Trayford Pellerin a été tué par balle le 21 août par des policiers de Lafayette qui répondaient à un trouble impliquant une personne armée d’un couteau. Depuis la mort de cet homme noir de 31 ans, des manifestations ont éclaté dans la ville, des manifestants appelant à la transparence de l’enquête et du licenciement des policiers impliqués. Les manifestants ont bloqué la circulation sur les grands axes routiers et ont protesté devant la mairie, à l’Université de Louisiane à Lafayette et au palais de justice fédéral.

Soit dit en passant, Al Sharpton devrait se rendre à Lafayette la semaine prochaine pour prendre la parole lors des funérailles de Pellerin.

Quant aux miliciens qui ont choisi de protéger les manifestants, le rapport note:

Le groupe de 40 à 50 hommes se tenait à environ 100 mètres des manifestants qui comprenaient des représentants de Black Lives Matter et d’autres critiques de la police de Lafayette. Les hommes ont déclaré qu’ils étaient là pour s’assurer que les manifestants sont protégés et autorisés à exercer leur droit de manifester pacifiquement.

Un représentant de la milice autoproclamée a déclaré qu’ils étaient descendus pour protéger les manifestants au milieu des rumeurs selon lesquelles un groupe haineux prévoyait de descendre et de perturber la manifestation par ailleurs pacifique et d’appeler à la justice.

Il convient de noter que la milice a eu des différends avec des groupes au sujet de la suppression de statues confédérées dans le passé, ce qui revient à dire que, encore une fois, il s’agit d’une histoire assez particulière impliquant des alliés improbables.

La milice cajun de Louisiane est une milice bénévole réglementée qui a été formée il y a environ quatre ans en raison de conflits sur les monuments confédérés dans l’État. McComas a déclaré que les membres se sont disputés avec Antifa et Black Lives Matter dans ce conflit. … Malgré ce désaccord, a déclaré McComas, la milice respecte toutes les races et religions et estime qu’elles ont toutes les mêmes droits, y compris le droit de porter les armes et le droit à la liberté d’expression.

Nous n’avons pas vu une large couverture sur cette histoire, il est donc difficile de dire à quel point elle est exacte ou s’il s’agit simplement d’un coup publicitaire. Pourtant, alors que les tensions à travers le pays approchent d’un point d’ébullition ces dernières semaines, tout type de nouvelles impliquant des personnes qui se réunissent est plus que bienvenu.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.