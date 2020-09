Une nouvelle fuite de Google Maps révèle que Google travaille sur une couche de coronavirus pour l’application qui détaillera la gravité du COVID-19 au niveau des États et des pays.

Google s’appuiera sur les informations de divers trackers qui surveillent la propagation du virus dans le monde et affichent des chiffres au-dessus des États ou des pays et indiquent aux utilisateurs si le nombre de cas augmente ou diminue dans cette région.

Les informations seraient disponibles en un coup d’œil et pourraient empêcher la propagation du virus, car certaines personnes pourraient choisir de reporter leurs voyages dans des régions du monde connaissant des épidémies massives de coronavirus.

Google a commencé à utiliser ses ressources à bon escient dès les premiers jours du nouveau coronavirus pour tenter de fournir un accès rapide aux informations et d’aider les gens à mieux naviguer dans la pandémie. Google Maps était au centre de ces efforts. Google a permis aux propriétaires d’entreprise de mettre à jour plus facilement le calendrier de leurs magasins en temps réel pendant les verrouillages, une fonctionnalité qui montrait aux utilisateurs de Maps quelles entreprises étaient encore ouvertes. Google Maps a également commencé à mettre en évidence les restaurants à proximité qui livrent de la nourriture et placent des avertissements dans l’application pour les recherches impliquant des lieux médicaux. Google a également souligné l’utilité de Google Maps personnalisé qui peut aider des groupes spécifiques d’utilisateurs pendant la pandémie et a utilisé son accès à des données de localisation et de voyage incroyables pour montrer aux responsables si les communautés locales respectaient ou non les verrouillages.

Il s’avère que Google n’a pas fini de transformer Google Maps en un outil utile pour lutter contre le coronavirus, et la meilleure fonctionnalité liée à la pandémie COVID-19 est encore à venir. Google Maps obtiendra une couche de coronavirus qui affichera la gravité d’une épidémie de COVID-19 sur la carte, ce qui pourrait s’avérer être une fonctionnalité vitale.

Les experts de la santé ne s’attendent pas à ce que le virus disparaisse un jour et disent que la pandémie se terminera dans un an dans le meilleur des cas. Une combinaison de facteurs nous y mènera, y compris des vaccins efficaces qui peuvent arrêter la propagation de la maladie et des mesures de santé publique qui peuvent réduire le risque de transmission. Les vaccins ne sont pas disponibles, mais ils pourraient être largement déployés à un moment donné en 2021, à la suite d’une approbation prévue fin 2020. Les mesures de santé publique ne changeront pas. Le lavage fréquent des mains, des masques faciaux et la distanciation sociale devront être imposés pendant des mois à venir, pour réduire le taux de propagation du COVID-19 et empêcher les épidémies de devenir incontrôlables.

L’accès à des informations pertinentes sur les taux de transmission du COVID-19 pourrait aider davantage les gens en ce qui concerne les pratiques de distanciation sociale. C’est là que Google Maps peut vous aider, car Google pourrait vous dire à quel point l’épidémie de coronavirus est grave dans la région dans laquelle vous souhaitez vous rendre. Cela pourrait avoir un impact sur votre décision de voyage et pourrait potentiellement réduire la propagation de la maladie.

Google n’a pas encore annoncé la fonctionnalité Google Maps, mais Jan Won a noté des captures d’écran de l’application qui montrent comment la nouvelle fonctionnalité pourrait fonctionner. Le plus faible a trouvé des images montrant qu’une couche de coronavirus arrive sur Google Maps. Le fait que Google soit prêt à ajouter une toute nouvelle couche à l’une de ses applications les plus populaires ne devrait pas être surprenant. Après tout, le COVID-19 est là pour rester, et il fera partie de nos vies pendant encore longtemps.

Google Maps travaille sur la carte COVID-19 (idk si c’est nouveau) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 septembre 2020

Une fois activée, cette couche fournirait des informations sur l’épidémie sur la carte. Les frontières des États et des pays seront mises en évidence, et Google répertoriera un nombre pour chaque État ou pays et vous dira si le nombre de cas diminue ou augmente. Voici la carte de l’Amérique:

La carte COVID-19 de Google Maps montre un certain nombre de la région, indiquant si elle augmente ou diminue pic.twitter.com/bYJTYoSL3h – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 septembre 2020

Voici le même concept pour l’Europe:

Un autre regard sur la carte COVID-19 de Google Maps, montrant les données disponibles en dehors des États-Unis pic.twitter.com/fudkCfbuPg – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 septembre 2020

On ne sait pas quand la fonctionnalité sera publiée, mais c’est une bonne idée. Il est trop tôt pour dire quel niveau de granularité Google peut se permettre. C’est formidable de voir l’évolution de l’épidémie d’un État sur une carte, mais il serait encore plus utile d’avoir le même type de données pour les comtés et les villes. On ne sait pas si Google aurait accès à ces données, pour commencer. 9to5Google indique que les données proviendront de diverses ressources qui surveillent la propagation du virus dans le monde, notamment le New York Times, Wikipedia, l’Université John Hopkins et la Brihanmumbai Municipal Corporation.

Les captures d’écran, et le fait que Google examine les données de l’Inde, semblent suggérer que la couche Google Maps du coronavirus sera disponible pour chaque pays qui partage des données avec le monde sur la pandémie de coronavirus. Cela devrait également aider à voyager dans d’autres pays dans les mois à venir, à condition que les frontières restent ouvertes et que les voyages soient possibles. Un rapide coup d’œil à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 à votre destination pourrait vous convaincre de reporter le voyage.

