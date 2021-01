Vivid Money est une néobanque qui vient de débarquer en Espagne. C’est une alternative à Revolut) et N26 qui vient avec 40 millions d’euros dans son tour d’investissement et avec 180 employés. C’est une banque qui concentre ses fonctionnalités sur une application mobile, disponible à la fois pour Android et iOS.

Avec le compte Vivid Money, nous aurons un VISA gratuit qui offre des cashbacks (retour d’argent) jusqu’à 10% sur les achats, retraits et paiements à l’étranger sans commission, et la possibilité d’investir dans des actions et des fonds communs de placement, le tout depuis l’application.

Une néobanque qui s’engage à investir dans des actions et des ETF

Vivid Money a été initialement lancé en Allemagne et en France, en partenariat avec solarisBank AG. Maintenant, il vient en Espagne, dans le cadre de son expansion à travers l’Europe. Il le fait de la main d’une application qui regroupe toutes ses fonctionnalités. Avec lui, nous pouvons créer un compte, VISA compris, couvert jusqu’à 100 000 euros par le système européen de garantie des dépôts.

Comme dans toute néobanque, nous avons un VISA physique pour payer et retirer aux distributeurs automatiques, ainsi qu’une carte numérique pour pouvoir acheter en ligne

Avec le VISA Vivid Bank (IBAN allemand), nous pouvons à la fois payer et retirer de l’argent aux distributeurs automatiques, avec 200 euros par mois de retrait sans commission à n’importe quel guichet automatique. De la même manière, nous aurons une carte virtuelle associée pour les achats sur Internet. Comme des rivaux comme Revolut, vous permet d’effectuer des virements instantanés sans commission, les changements de devises en temps réel, l’intégration avec Android Pay et, bientôt, avec Apple Pay.

Cependant, l’un de ses points forts est que nous permet d’investir gratuitement dans des actions d’entreprises et des fonds négociés en bourse (ETF). Nous pouvons ouvrir un compte de trading depuis l’application elle-même, pour acheter et vendre des actions (d’entreprises américaines et européennes) ou investir dans des ETF. Vivid Money précise qu’investir dans des actions de sociétés américaines ne génère pas de commissions, mais qu’un taux forfaitaire réduit sera appliqué pour investir dans des sociétés européennes.

Le portefeuille d’investissement peut être géré depuis l’application, il sera donc intéressant de comparer votre service avec celui d’autres services spécialisés, notamment sur le point des commissions.

L’option Cashback est également intéressante, grâce à laquelle nous pouvons recevoir un retour jusqu’à 10% sur les achats, avec un retour maximum de 150 euros par mois. Grâce à des programmes tels que “ Super Deals ”, nous aurons des remboursements allant jusqu’à 10% dans des magasins comme Carrefour, Decathlon, El Corte Inglés, Fnac, iHerb, Just Eat, Mercadona, Renfe, Rituals, Sephora, Uber Eats, Zara ou Veepee.

À l’arrivée en Espagne, Vivid Money propose deux comptes.

Compte gratuit: retrait jusqu’à 200 euros par mois. Compte premium: 9,90 euros par mois, 3 mois de période d’essai. Cartes métalliques supplémentaires, remboursement plus élevé en Cashbaks, retrait d’espèces gratuit jusqu’à 1000 euros.

Argent vif

