Obtenez l’un des smartphones les plus différents de Motorola.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Nous pouvons trouver le Motorola Moto G Pro pour seulement 199 euros en Amazonie Espagne. Arrive à côté de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres assez intéressants. Au fait, si vous souhaitez profiter de plus de réductions, assurez-vous de vous arrêter au Section des offres Amazon, avec des expéditions rapides dans toute l’Espagne.

Le terminal Motorola dispose d’un design agréable et caractéristique, un des Processeurs Qualcomm et un stylet qui fait la différence. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le Motorola avec stylet au meilleur prix

Le smartphone de Motorola arrive avec un écran IPS de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. En plus d’un design de marque maison, ce Moto G Pro a un stylet cela vous permettra d’en tirer le meilleur parti. L’essence du Samsung Galaxy Note, mais en payant beaucoup moins.

Sous son châssis se trouve le Snapdragon 665, un processeur que nous avons testé de nombreuses fois et avec lequel vous n’aurez aucun problème. Comme nous l’avons dit, avec cette offre, vous obtenez 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres qui satisferont la plupart des utilisateurs.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,4 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4000 mAh avec charge rapide à 15WStylus, prise jack, NFC et radio FM

On retrouve 4 capteurs au dos de notre protagoniste: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle 16 mégapixels avec 116 ° de vision, un capteur macro 2 mégapixels et un Capteur ToF 3D pour mesurer la profondeur des scènes. À l’avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint jusqu’à 4 000 mAh. Le smartphone de Motorola a également NFC, prise casque et NFC. Vous pouvez l’utiliser pour payer sans sortir votre portefeuille et transférer des fichiers facilement avec une seule touche. Pour moins de 200 euros, Ce Motorola Moto G Pro propose un bon cahier des charges et une fonction différentielle, son stylet.

