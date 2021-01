Tout indique quoi Android 12 Il sortira dans les semaines à venir et, comme d’habitude, certaines fonctions ou fonctionnalités de la nouvelle version du système d’exploitation de Google commencent à fuir de manière beaucoup plus fiable. A cette occasion, de nouvelles informations confirment que la prochaine version d’Android arrivera avec la possibilité de exécutez deux applications en même temps sur un écran amélioré.

Rappelons que dans les dernières versions du système, il est déjà possible d’utiliser l’écran partagé pour avoir deux applications en vue afin que vous n’ayez pas à passer constamment de l’un à l’autre. Cependant, le processus est assez inconfortable. De plus, le fait que les mobiles actuels disposent de plus en plus d’écrans plus grands, même doubles ou pliants, a fait que cette fonction a été largement oubliée en raison de sa faible fonctionnalité.

Android 12 vous permettra de coupler deux applications pour faciliter le multitâche

Google le sait et semble s’être efforcé d’améliorer le multitâche en écran partagé sous Android 12. Selon les rapports, ce version renouvelée de l’écran partagé a adopté le nom de Paires d’applications. Cette fois, le système regroupera deux applications en une seule tâche sur l’écran de l’appareil.

Autrement dit, nous pouvons choisir deux applications que nous avons ouvertes sur Android pour en faire un couple. À partir de ce moment, nous pouvons basculer entre les applications ouvertes comme d’habitude, mais nous aurons également cela paire d’applications comme si elles n’en étaient qu’une pour pouvoir les afficher sur l’écran principal à tout moment.

Comme cela se produit maintenant, la nouvelle fonction App Pairs affichera une barre de division entre les deux applications appariées afin que nous puissions ajuster la taille de chacun d’eux. Autrement dit, si nous voulons que l’un soit plus grand que l’autre, nous n’aurons qu’à faire glisser ladite barre et à ajuster la taille dans la proportion que nous voulons.

La barre de division reçoit également une nouvelle fonction, puisqu’au simple fait de la toucher deux fois de suite, elle fera les applications échanger vos positions. Celui qui était en haut sera maintenant en bas ou celui qui était le plus grand sera affiché dans la zone la plus petite de l’écran partagé.

Samsung dispose déjà d’une fonctionnalité du même nom pour proposer des raccourcis qui vous permettent d’ouvrir rapidement deux applications sur de nombreux modèles Galaxy en mode multi-fenêtres de Samsung.