Une nouvelle rumeur sur l’iPhone prétend qu’Apple a récemment commandé un «grand nombre» d’écrans pliables à Samsung.

On ne sait pas si un iPhone pliable sortira un jour, mais la rumeur veut qu’Apple travaille sur divers prototypes depuis un certain temps.

Les smartphones pliables n’ont pas pris d’assaut le monde, mais les récents efforts de Samsung suggèrent qu’il pourrait y avoir un marché pour un tel appareil.

Une fuite intéressante qui est apparue sur Weibo cette semaine affirme qu’Apple a récemment commandé un «grand nombre» d’écrans pliables à Samsung. On dit que les écrans sont des échantillons pour divers modèles de prototypes, ce qui signifie que le rapport, même s’il est vrai, ne garantit pas que nous verrons bientôt un iPhone pliable sur les tablettes des magasins.

Rappelez-vous qu’Apple a un penchant pour explorer de nombreuses conceptions de produits variées et de nouveaux produits qui ne voient jamais le jour. À titre d’exemple, vous vous souviendrez peut-être qu’Apple a joué avec l’idée d’introduire un téléviseur HD de marque pendant des années avant de décider d’abandonner complètement l’initiative. Nous avons vu une situation similaire se produire plus récemment au milieu des rumeurs qu’Apple prévoyait de concevoir sa propre voiture électrique.

Cela dit, il n’est pas étrange de supposer que nous verrons un iPhone pliable à un moment donné dans le futur, ne serait-ce que parce que Samsung a connu un certain succès dans ce domaine au cours de la dernière année et demie. Bien sûr, le Galaxy Fold original était tout simplement risible, mais le Galaxy Z Flip, relativement récent, s’est avéré être un appareil attrayant et intrigant.

De plus, nous avons vu des rapports précédents indiquant qu’Apple faisait du prototypage intensif avec des conceptions d’iPhone pliables. Plus précisément, Jon Prosser a déclaré en juin qu’Apple travaillait sur un iPhone pliable avec «deux panneaux d’affichage séparés sur une charnière» et des «bords ronds en acier inoxydable» similaires au design actuel de l’iPhone 11. Prosser a ajouté que le prototype d’iPhone pliable actuel d’Apple ne dispose pas d’une encoche, mais comprend un «petit front» au-dessus de l’écran qui abrite Face ID et un assortiment d’autres capteurs.

«Les mèmes sont drôles», a déclaré Prosser. «Mais il ne semble pas qu’ils aient simplement collé deux téléphones ensemble. Même s’il s’agit de deux panneaux distincts, lorsque les écrans sont étendus, cela semble assez continu et transparent. «

Prosser a généralement de solides antécédents en ce qui concerne les rumeurs Apple, c’est donc une pépite à laquelle il convient de prêter attention. Il convient également de noter qu’Apple a déposé un certain nombre de brevets concernant des technologies d’affichage pliable.

Un brevet qui a fait surface en juillet dernier illustre un dispositif pliable qui se plie dans une position légèrement décentrée.

Cette conception permet à une partie de l’écran de rester toujours visible et, à son tour, permet aux utilisateurs de jeter un coup d’œil rapide sur les notifications et autres informations pertinentes.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.