Vivo a présenté les Vivo Y20 et Vivo Y20i à la fin du mois d’août, deux appareils bas de gamme partageant un design jeune et une batterie de 5000 mAh. Partageant plusieurs des spécifications de ces deux modèles, Vivo vient de présenter le Y20G, un autre modèle qui vient accompagner ces gammes d’entrée.

Alors passons en revue les caractéristiques et spécifications du nouveau Vivo Y20G, une gamme d’entrée qui vient compléter le catalogue de l’entreprise dans des terminaux bon marché, cette fois avec un processeur MediaTek.

Fiche technique Vivo Y20G

LIVE Y20G

DIMENSIONS ET POIDS

164,41 × 76,32 × 8,41 mm

192,3 grammes

ÉCRAN

Écran LCD de 6,51 pouces à résolution HD + (720 x 1600 pixels)

PROCESSEUR

MediaTek Helio G80

MÉMOIRE RAM

6 Go

STOCKAGE INTERNE

128 Go

CAMÉRA ARRIÈRE

13 MP

2 MP de profondeur

Macro 2 MP

CAMÉRA FRONTALE

8 MP

TAMBOURS

5 000 mAh

18 W

SYSTÈME OPÉRATIF

Android 10

FunTouch OS 10.5

CONNECTIVITÉ

Wifi

Bluetooth 5.0

GPS

Micro USB

PRIX

205 euros pour changer

Plus de mémoire, processeur différent

Le Vivo Y20G saute jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To. Le processeur est l’autre grand changement, puisqu’il passe du Snapdragon 460 de ses frères le Y20 au MediaTek Helio G80.

Le Vivo Y20G gagne principalement dans les mémoires, en plus du changement de processeur vers MediaTek

Le panneau est le même que celui que nous avons vu en août, avec la technologie IPS, une résolution HD + et une petite encoche. Le menton inférieur est remarqué, bien que le reste des cadres soit relativement bien utilisé. En termes de connectivité, ce terminal est 4G, sans rejoindre la voiture 5G qui se popularise tant depuis 2020.

Pour nourrir cet ensemble livré avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 18 W. Compte tenu de la faible consommation de la dalle et du processeur, nous devrions atteindre les deux journées complètes d’utilisation sans trop de problème, du moins sur le papier.

Versions et prix du Vivo Y20G

La Vivo Y20G a été présentée en Inde au prix de 205 dollars à changer. Pour le moment on ne sait pas s’il atteindra éventuellement le territoire européen et s’il aura plus de versions, en plus de la base avec 6 + 128 Go.

