La date de sortie de l’iPhone 12 a été retardée en raison du nouveau coronavirus, Apple devrait maintenant dévoiler la série iPhone 12 à la mi-octobre.

Une courte fuite vidéo nous montre le prétendu design de l’iPhone 12 Pro, y compris les changements de conception importants attendus pour la génération d’iPhone de cette année.

Une grande partie de la nouvelle conception est conforme aux rumeurs précédentes, mais la disposition de la caméra arrière est très différente des fuites que nous avons constatées au cours des six derniers mois.

S’il s’agissait d’une année régulière, les précommandes d’iPhone 12 auraient commencé vendredi, quelques jours après la conférence de presse Apple de mi-septembre sur l’iPhone. Mais un minuscule agent pathogène a tout gâché dans la vie normale. Le nouveau coronavirus a forcé les gouvernements à imposer des verrouillages et des restrictions de voyage dans les premiers mois de la pandémie, dans le but de contenir les épidémies. Certains pays ont mieux réussi que d’autres, mais les restrictions ont tout impacté. La nouvelle génération d’iPhone n’a pas été épargnée non plus et Apple s’est vu contraint de retarder la fabrication et le lancement de la série iPhone 12.

Apple a confirmé les retards il y a quelques mois, signalant que son trimestre de septembre ne comprendra aucune vente d’iPhone 12. Depuis lors, nous avons vu un certain nombre de rumeurs selon lesquelles Apple lancerait quelques nouveaux iPhones fin octobre, les deux modèles Pro restants devant arriver plus tard en novembre. Apple a programmé un événement de presse uniquement en ligne pour le 15 septembre, mais il semble être centré sur l’Apple Watch de nouvelle génération. D’autres produits Apple sont attendus au salon, y compris le nouvel iPad Air et l’iPad de 8e génération, mais pas l’iPhone 12. C’est ce que disent les experts, mais nous ne le saurons vraiment que la semaine prochaine. En attendant, nous avons une toute nouvelle fuite vidéo qui montre le prétendu design de l’iPhone 12.

YouTuber EverythingApplePro a publié sur Twitter un clip de 5 secondes du châssis de l’iPhone 12 Pro, un composant essentiel du combiné qui semble confirmer la conception finale du téléphone. L’iPhone 12 présentera le premier changement de conception significatif depuis l’iPhone X. Apple a abandonné les bords arrondis de l’iPhone X au profit de bords plus plats comme l’ancien iPhone 5 et les nouveaux modèles d’iPad Pro. Les rumeurs disent que la nouvelle série iPhone offrirait un mélange entre le design de l’iPhone 4 et l’iPad Pro en ce qui concerne le cadre en métal, et cette vidéo semble le confirmer.

C’est ici! Fuite officielle du châssis de l’iPhone 12 Pro. Confirme la plupart du temps la même caméra avec un nouveau placement LiDAR, des côtés plats, des découpes aimantées et une antenne 5G de type connecteur intelligent? Cela semble confirmer que le modèle 6.1 Pro obtiendra également LiDAR. Octobre ne peut pas venir assez tôt. pic.twitter.com/YifSX7SWxh – EverythingApplePro (@EveryApplePro) 11 septembre 2020

Le clip nous donne également un aperçu du panneau arrière et de la caméra principale, et nous examinons les découpes pour trois capteurs principaux. Les petits trous retiendront le flash et le capteur LiDAR. C’est le même capteur supplémentaire qu’Apple a introduit avec l’iPad Pro plus tôt cette année, qui sera utilisé pour les fonctionnalités de réalité augmentée (RA) sur ces appareils. La bosse de la caméra ne semble pas être aussi importante que prévu, et c’est très différent des fuites précédentes que nous avons vues qui suggéraient que le capteur LiDAR serait beaucoup plus grand.

D’autres changements concernent le placement du plateau de la carte SIM, qui s’est déplacé vers le côté gauche du combiné. Sur le côté droit, il y a une découpe étrange qui pourrait accueillir l’antenne 5G supplémentaire dont l’iPhone 12 Pro a besoin pour se connecter aux réseaux 5G.

Les quatre téléphones iPhone 12 offriront une prise en charge de la 5G, ce qui nécessite des composants spécialisés, car ce n’est pas seulement un modem Qualcomm qui permettra la connectivité 5G. Ces téléphones nécessitent également des antennes 5G. Cela pourrait expliquer la nouvelle conception du combiné. Les bords plus plats peuvent aider Apple à utiliser autant d’espace interne que possible pour accueillir tous les composants nécessaires sans sacrifier la durée de vie de la batterie. Ce n’est qu’une spéculation à ce stade, d’autant plus que le châssis de la vidéo ci-dessus ne peut pas être confirmé.

L’écran de l’iPhone 12 n’est peut-être pas présenté dans ce clip, mais nous nous attendons à ce qu’il présente l’encoche à laquelle nous nous sommes habitués depuis l’iPhone X. L’encoche pourrait cependant être un tout petit peu plus petite sur les nouveaux iPhones d’Apple.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.