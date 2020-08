Une nouvelle offre pour l’abonnement PlayStation Plus PS Plus arrive dans toute l’Europe. Le service d’abonnement mis à la disposition de tous les utilisateurs PlayStation en promo du 25 août au 1er septembre avec une offre à ne pas manquer. Ps Plus offre aux utilisateurs abonnés de nombreuses possibilités qui enrichissent incroyablement l’expérience de jeu.

Tout d’abord cela permet accès au mode en ligne de tous les jeux dans lesquels il est disponible, donnant la possibilité de participer à une fête avec vos amis et de partager vos jeux. De plus, l’abonnement PS Plus garantit au moins deux jeux mensuels gratuits pour pouvoir télécharger sur votre console; les jeux téléchargés resteront disponibles tant que l’abonnement sera actif. L’abonnement garantit alors une série de rabais, même ces mensuels, sur beaucoup de titres et, enfin, aussi 10 Go d’espace pour le stockage de données dans le cloud.

PS Plus: la nouvelle promo à ne pas manquer

Comme mentionné, du 25 août au 1er septembre, l’abonnement PlayStation Plus est en promotion; cependant l’offre est confidentiel à ceux qui n’ont pas encore activé le Plus ou à ceux qui l’ont laissé expirer, se retrouvant momentanément sans. Il n’est donc pas possible de profiter de la promo pour prolonger la durée de votre abonnement.

La promotion comprend une réduction de 25% du prix normal; L’abonnement annuel coûtera donc 44,99 euros au lieu du classique 59,99 euros. Par ailleurs, Sony a annoncé qu’en cas d’achat lors du lancement de la nouvelle PS5, les services Ps Plus, si vous disposez d’un abonnement actif, pourraient être transférés sur la console nouvelle génération.