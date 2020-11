Amazon, créateur de plateformes comme Twitch et Luna, vient de présenter GameOn, une application pour partager de petits clips des jeux dans les jeux. Ces clips sont partagés dans l’application elle-même pour les partager sur notre profil ou sur les réseaux sociaux que nous souhaitons.

Les clips sont stockés dans notre propre appareil, et nous pouvons les éditer dans l’application pour les partager ultérieurement dans le profil de l’application. Des commentaires peuvent être ajoutés via un enregistrement selfie, ainsi que de mettre des sous-titres dans le jeu.

Amazon GameOn, un outil pour partager vos moments de jeu

Si vous aimez le monde des jeux vidéo, vous avez sûrement vu que YouTube regorge de petites vidéos avec les meilleurs moments des jeux. Quelque chose de similaire est l’un des objectifs de GameOn, permettre aux utilisateurs d’enregistrer leurs meilleurs moments. Comment faites-vous? Lorsque nous ouvrirons l’application, nous aurons plus de 1000 jeux compatibles, tels que «PUBG Mobile», «Final Fantasy Brave Exvius», «Angry Birds 2» et plus.

GameOn permettra aux utilisateurs d’enregistrer de petits clips lorsqu’ils jouent, ils peuvent avoir une durée maximale de 5 minutes

Quand nous commencerons à jouer, nous verrons un petit bouton ‘démarrer’, qui démarre l’enregistrement. Lorsque nous sentons que le bon coup arrive, nous le donnons pour enregistrer, avec lequel nous pouvons sauvegarder un clip entre 30 secondes et 5 minutes. Ce clip peut être édité par la suite, avec notre propre réaction de selfie (ajoutée plus tard, en tant que commentateurs) ou même avec quelques sous-titres.

Amazon GameOn vous permettra de télécharger ces clips sur votre profil dans l’application, ainsi que de partager le lien avec le reste des applications et des réseaux sociaux. L’application aura également des défis hebdomadaires, un système de votes et de visites, et tout ce dont vous avez besoin être une sorte de réseau social, au lieu d’une simple application pour enregistrer des vidéos. Il est désormais disponible sur Android (bien qu’il ne soit pas encore compatible avec nos appareils) et sera bientôt disponible sur iPhone.

