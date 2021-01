Apple pourrait abandonner le procès contre la société qui utilise une poire comme logo.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Technologie

Il ne fait aucun doute qu’Apple est l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde. Si aujourd’hui la société de Cupertino a de nombreux détracteurs, il est également vrai que sa communauté est assez fidèle et une fois que l’on entre pleinement dans le monde Apple, il est vraiment difficile de s’en sortir.

Il est bien connu de tous que le logo Apple est une pomme mordue, d’où son nom – génie. La pomme est l’un des fruits les plus riches et les plus sains qui existent. Et évidemment, une pomme n’est pas la même chose qu’une pêche, une fraise ou une poire. Nous connaissons tous la différence entre différents fruits, ils nous ont été enseignés à l’école. Eh bien, pas tous, il semble qu’Apple ait sauté les cours ce jour-là.

Apple recule et reconnaît qu’une poire n’est pas la même chose qu’une pomme

Cela peut sembler être une nouvelle du poisson d’avril mais nous vous assurons que ce n’est pas le cas. Mais d’abord, expliquons un peu la situation.

Il y a quelques mois, plus précisément au mois d’août de cette année, Apple a poursuivi une entreprise pour son logo. Comme nous l’avons lu dans Phone Arena, la société en question s’appelle Prepear, qui dispose également d’une application dans le magasin d’applications Google et iOS.

Le fait est que Prepear a une poire comme logo, mais pas une poire mordue, mais simplement une poire. Et bien sûr, une poire n’est pas la même chose qu’une pomme, ni une pomme la même chose qu’une poire. Mais c’est qu’une poire n’est pas la même chose qu’une pomme mordue. Autrement dit, la similitude entre les deux logos n’existe pas. Nous le savons tous, sauf Apple, qui a poursuivi Prepear parce qu’ils disaient qu’une poire ressemblait trop à une pomme. Fou!

La société géante de Cupertino a poursuivi la petite entreprise de Prepear en justice. Géant contre fourmi. Parce que Prepear n’est pas un géant de la technologie mais simplement une entreprise qui aide ses abonnés à préparer les repas et à créer des listes de courses.

Dans les documents qu’Apple a présentés aux tribunaux, les garçons de Cupertino ont expliqué au juge combien une poire ressemble à une pomme et que cela pourrait créer de la confusion chez les utilisateurs qui recherchaient des produits Apple, car ils pourraient finir par préparer des repas ou préparer des listes de courses au lieu de dépenser 600 $ en écouteurs sans fil.

Heureusement, tout cela pourrait se terminer par une fin heureuse. Prepear a obtenu 250 000 signatures pour implorer Apple de cesser les hostilités, d’autant plus qu’ils n’ont pas la même capacité économique de se battre devant les tribunaux. Apple se serait rendu compte que la procédure était stupide, il est donc prêt à négocier avec Prepear pour résoudre ce problème «dommageable».

Quoi qu’il en soit, poire et pomme mordue Ils ont jusqu’au 23 janvier pour parvenir à un accord. Si ce n’est pas le cas, ils s’affronteront au tribunal. 2021 ne pouvait pas mieux commencer.