Un technicien japonais a investi plus de 400 $ pour créer sa propre PS4 portable qu’il peut jouer n’importe où.

Alors que la PlayStation 5 se positionne comme l’une des consoles les plus recherchées aujourd’hui et que beaucoup souffrent pour en obtenir une, il y a ceux qui consacrent encore du temps, des efforts et de l’amour à la PS4. L’un d’eux est ce technicien japonais créatif qui a investi beaucoup de temps et d’argent pour créez la console de vos rêves: une PlayStation 4 portable.

DxTerraria est le pseudonyme de ce joueur japonais expérimenté qui a réussi à créer une version portable de la PS4. À travers ses comptes de réseaux sociaux, il montre comment il a placé la console dans une mallette, dans laquelle il a installé chacun de ses composants et a même ajouté un écran qui montre ce qu’il reproduit. Comme si cela ne suffisait pas, il l’a équipé d’une batterie rechargeable qui lui permet de jouer avec sans avoir besoin de se connecter à une prise pendant une heure. Oui, nous savons que c’est peu de temps, mais au moins c’est quelque chose.

L’homme révèle que sa PS4 portable pèse 6,4 kilogrammes, qu’il lui a fallu un peu plus de 10 mois pour l’assembler et que y a investi un peu plus de 50000 yens (environ 480 dollars environ). De toute évidence et étant un projet personnel, DxTerraria dit qu’il n’a pas du tout l’intention de vendre sa console, bien qu’il admette que s’il devait la vendre, il le ferait pour un prix de 150000 yens ¥, soit environ 1450 dollars.

Voyant son résultat, le technicien japonais avoue qu’il aimerait créer sa propre version portable du Playstation 5, mais reconnaît qu’il préfère attendre quelques années pour se mettre au travail, lorsque le prix de celui-ci et de ses composants baisse de prix. Cependant, l’attente ne le dérange pas puisque son “bébé” est capable de faire tourner l’interface de la PS5 grâce à l’option de lecture à distance présente dans la PS4.

