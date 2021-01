Crash Team Racing Nitro-Fueled est arrivé il y a quelque temps sur PS4. Une réinvention du karting classique du bandicoot et de ses amis que vous pouvez jouer sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. C’est ce qu’a pensé un utilisateur qui a décidé de le télécharger au format numérique pour l’avoir sur la nouvelle console Sony. Mais quelle a été votre surprise quand vous avez vu que le magasin suggérait téléchargez une supposée version PlayStation 5.

Crash Team Racing va-t-il sortir sur PS5?

NÉBREPINS sur Reddit, il a publié une photo montrant le message. Quiconque a téléchargé un jeu PS4 avec une version PS5, comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, le saura. la console offre la possibilité de télécharger la nouvelle version (gratuit ou payant selon le cas). Ce même message est celui qui lui est apparu, ce qui suggère qu’Activision pourrait préparer quelque chose et s’est échappé prématurément.

Vrai menu?

Ils peuvent faire une sorte de version de luxe de CTR Nitro-Fueled afin que les fans aient une meilleure expérience sur la nouvelle génération de consoles. Le plus récent du personnage a été l’excellent Crash Bandicoot 4: It’s About Time, et il semble que sa prochaine étape sera cette adaptation pour le nouveau matériel. Apportera-t-il des améliorations de contenu et de performances, ainsi que des graphiques? En cas de lancement, sûrement oui. Ce qu’il reste à voir, c’est que s’il sort, celui-ci sera-t-il mis à niveau gratuitement de PS4 à PS5? Nous le verrons.

▪ Date de sortie: 21/06/2019