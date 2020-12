Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’idée d’un film où les 3 acteurs qui ont joué Spider Man se réunissent est le rêve humide de beaucoup. Et c’est que les trois visages qui ont donné vie à l’arachnide, quel que soit votre favori, ont laissé une marque indélébile sur la culture populaire et sur des millions de personnes à travers le monde, chacun marquant une génération différente d’arachnide. La rumeur d’une rencontre entre Estros 3 a été assez débattue, la spéculation a commencé avec la nouvelle que Jamie foxx rejouerait son personnage comme Électro dans L’incroyable Spider-Man 2. Nous avons également le retour de JK Simmons à la fin de Spider Man: loin de chez soi, qui n’apparaissait pas seulement comme une simple référence à la trilogie de Maguire. Et cela, ajouté à la prochaine suite de Doctor Strange intitulée Docteur Strange dans le multivers de la folie, un multivers Spider Man ressemble à quelque chose imminent.

Sony a répondu à ces rumeurs en disant que le casting du prochain film de Spider-Man “n’est pas confirmé”, ce qui ne confirme pas la rumeur, mais ne la dément pas non plus. Mais récemment une vidéo publiée sur la chaîne officielle de Sony Amérique latine a lancé des spéculations à travers le ciel, et c’est que dans cette vidéo il est dit assez implicitement qu’il y a un univers où les 3 Spider-Man existent.

La vidéo a déjà été supprimée de la plate-forme, mais cette vidéo était intitulée “The 3 Spider-Man Together!” et on a demandé aux téléspectateurs qui était leur Spider-Man préféré, avec le message “Vous n’avez pas à choisir, dans le multivers Marvel, tout peut arriver.” Et il ajoute “dans Spider-Man 3, vous verrez probablement tout le monde, oui! Les trois Peter Parker sauvent le monde ensemble. Découvrez-en plus très bientôt.

Cela semble assez encourageant, mais même si cela en a l’air, ce n’est pas une confirmation. Il est donc possible que le croisement entre les 3 Peter Parker ne se produise pas, mais comme le dit Sony: tout est possible. Nous vous tiendrons donc au courant de toute nouvelle concernant ce problème.

