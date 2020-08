Android Authority a obtenu une autre vidéo de la prochaine LG Wing à double écran en action.Cette nouvelle vidéo – qui semble avoir été tournée en même temps que la première – montre l’aile en mode jeu. comment les développeurs de jeux peuvent utiliser l’affichage secondaire sur le téléphone.

Plus tôt cette semaine, nous avons publié une vidéo divulguée de ce qui semble être une version presque finale de la prochaine LG Wing. Cette vidéo montrait un conducteur utilisant l’écran principal de l’aile pour la navigation tout en utilisant l’écran secondaire pour un lecteur de musique et en répondant aux appels.

Maintenant, notre pronostiqueur nous a envoyé une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, le passager de la voiture utilise l’aile pour jouer à un jeu de course dans une autre nouvelle orientation, cette fois avec le deuxième écran en haut. L’écran principal en mode paysage affiche le jeu en plein écran et les commandes à l’écran, tandis que l’écran secondaire affiche une carte des pistes. Bien que nous n’ayons rien vu pour le confirmer, il semble raisonnable que d’autres éléments du jeu comme un rétroviseur puissent également être affichés sur le deuxième écran de cette manière.

LG Wing: une façon intéressante d’aborder un téléphone de jeu

LG a déjà lancé des téléphones avec des écrans secondaires en option, plus récemment le LG V60 et le LG Velvet. Les joueurs ont adopté ces téléphones spécifiquement pour la fonction de double affichage, ce qui leur laisse plus de place pour les commandes à l’écran et d’autres éléments secondaires des jeux mobiles.

Avec le LG Wing, cependant, l’espace est beaucoup plus restreint sur l’écran secondaire, car il semble être un rapport 1: 1 et environ la moitié de la taille de l’écran principal. Cependant, cette vidéo montre comment les développeurs de jeux pourraient toujours utiliser à bon escient ce petit écran. L’idée de ne pas avoir la carte de progression d’un jeu de course encrassant des biens immobiliers précieux sur l’écran principal est parfaitement logique ici.

Nous pouvons penser à de nombreuses autres façons amusantes d’utiliser l’affichage secondaire. L’un serait d’avoir un jeu de bataille royale comme Fortnite, mais toutes vos statistiques de personnage et vos sélections d’armes sont sur l’affichage secondaire. Inversement, vous pouvez simplement déplacer la mini-carte (qui occupe le coin supérieur gauche de l’écran pour le moment dans Fortnite) vers l’affichage secondaire de l’aile LG. Cela donnerait aux joueurs de Fortnite un sérieux avantage car ils auraient une carte plus grande et seraient en mesure de mieux voir les adversaires sur le terrain.

Fait intéressant, les personnes qui imitent une Nintendo 3DS sur leur téléphone aimeraient également cela, car cela transformerait essentiellement le téléphone en une 3DS de fortune. Encore une fois, nous ne sommes pas sûrs du niveau d’assistance que cela nécessiterait pour les développeurs (ou si LG peut le sécuriser), car ces idées sont un peu plus complexes que d’afficher simplement une application entièrement différente, comme dans la vidéo de navigation originale.

Quand l’escadre arrive-t-elle et combien cela coûtera-t-il?

Nous prévoyons que le LG Wing sera lancé avant la fin de l’année, peut-être dès octobre. En ce qui concerne les prix, nous ne savons rien de ce que vous ignorez, mais il ne semble pas que le téléphone soit bon marché.

Pour en savoir plus sur l’aile LG, consultez notre résumé des rumeurs. En attendant, que pensez-vous du Wing en tant que futur des téléphones de jeu?