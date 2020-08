La présentation du nouvel iPhone 12 se rapproche de plus en plus mais de nouvelles rumeurs continuent de circuler sur les caractéristiques possibles des différents modèles. Les dernières vidéos montrent la suivante iPhone 12 Pro Max et offrir quelques informations sur l’affichage et le secteur photographique.

iPhone 12 Pro Max: voici les dernières actualités du secteur de l’affichage et de la photographie!

Les rumeurs qui ont émergé proviennent du célèbre fuyard Jon Prosser, qui a fourni ces dernières semaines de nombreuses informations sur ce que seront les spécifications techniques des prochains appareils du géant de Cupertino. Ce qui a été dit par Prosser concerne principalement l’affichage et le secteur photographique de l’iPhone 12 Pro Max.Une vidéo et certains écrans montrent en fait la présence d’un Affichage 120 Hz et une Scanner LiDAR.

Il est possible de remarquer quelques petites modifications dans la conception de l’appareil qui en a maintenant bords plus minces mais il n’est pas possible de savoir si les modifications apportées par rapport à la génération précédente concernent exclusivement le modèle Pro Max ou seront implémentées sur toutes les versions fournies.

Parmi les nouvelles liées aux détails du nouvel iPhone émergent des informations sur certaines améliorations du ID de visage qui pourra détecter des visages sous différents angles. De plus, nous savons que l’appareil prendra en charge le chargement sans fil rapide et que la batterie dont il sera équipé sera de 3687 mAh.

Concernant le lancement du nouvel appareil, aucune date officielle n’a encore été communiquée mais l’attente devrait se terminer sous peu car le géant de Cupertino procédera très probablement au lancement. d’ici novembre.