Comme nous vous l’avons dit récemment, l’importance de la vidéo comme moyen de communication est telle qu’aujourd’hui, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, il est rare que vous n’ayez pas à vous en occuper. Heureusement, la technologie a beaucoup évolué et vous avez à votre disposition des outils simples et puissants comme ceux fournis par Wondershare. Si l’autre jour nous vous avons découvert l’éditeur vidéo Filmora, aujourd’hui nous le ferons avec UniConverter, un convertisseur vidéo cela vous surprendra.

Parce qu’il existe de nombreuses applications pour convertir des vidéos d’un format à un autre, mais elles sont soit très compliquées à gérer pour ceux qui n’ont pas assez d’expérience dans ces tâches, soit elles manquent d’options au-delà des options de base, ou leur prix les limite à un usage professionnel. Il n’est pas facile de trouver un convertisseur vidéo qui se démarque pour le bien sur tous ces points et c’est pourquoi vous serez intéressé à connaître UniConverter, au cas où vous ne connaissiez pas son existence.

UniConverter, un convertisseur vidéo polyvalent

Vivant de Wondershare, vous pouvez déjà imaginer qu’UniConverter est avant tout une application au design de premier ordre, créée pour être utile et intuitive même pour ceux qui n’ont jamais utilisé un outil de ce type. Cependant, cela ne signifie pas qu’UniConverter manque de capacités; tout le contraire. C’est, en fait, l’une des applications les plus complètes de sa catégorie, permettant la conversion entre plus de 1000 formats audio et vidéo.

En fonction de l’origine et de la destination de vos vidéos, UniConverter facilite sa conversion entre les formats vidéo (MP4, AVI, MKV, WMV, MPEG, MPEG-2, DIVX, MOV, XVID, WEBM …) et audio (MP3, WMA, ACC, OGG, FLAC, AC3, M4R, AIFF, MKA, APE, AU …) les plus courants, mais aussi bien d’autres, et à chaque nouvelle mise à jour, ils prennent en charge les plus pertinents qui sortent, ainsi que les meilleurs codecs du marché . Il a tout ce dont vous avez besoin.

Bien entendu, UniConverter vous permet d’optimiser les vidéos pour des plateformes spécifiques telles que YouTube ou Facebook, ainsi que pour tous types d’appareils, y compris les appareils Apple, les appareils Android, les principales consoles du marché, les DVD et Blu-ray, les appareils VR … même lorsque le la conversion est limitée au même format, juste dans le but de réduire la taille du fichier tout en préservant la qualité de l’enregistrement original. UniConverter est un outil polyvalent, quel que soit le format, l’origine ou la destination.

L’une des clés d’UniConverter est précisément le conversion sans perte de qualité Grâce à la technologie exclusive APEXTRANS, il peut également fonctionner beaucoup plus rapidement que d’autres alternatives en tirant parti de l’accélération GPU, spécialement optimisée pour extraire toutes les performances des processeurs multicœurs modernes. Les performances améliorées que les utilisateurs de versions 64 bits de Windows remarqueront particulièrement et accélèrent la conversion par lots.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il faut noter qu’UniConverter ne s’arrête pas là. À toutes ses capacités de convertisseur vidéo, de nombreuses autres sont ajoutées, notamment l’enregistrement et le téléchargement vidéo, l’enregistrement DVD et Blu-ray, un puissant éditeur vidéo intégré avec des fonctions telles que couper, rogner, ajouter des sous-titres, des filigranes et des effets, fusionner des clips vidéo, effectuer des réglages audio… Et avec la prise en charge des résolutions 4K et 8K.

Maintenant que vous savez tout ce que vous pouvez faire avec UniConverter, il vous suffit de l’essayer pour voir que, en effet, les choses sont comme nous vous l’avons dit. C’est très simple, car Wondershare vous propose une version d’essai avec certaines limitations, mais avec laquelle vous pouvez vous faire une idée du potentiel de l’application, dont vous pouvez télécharger et installer la version complète pour les systèmes PC Windows et Mac.