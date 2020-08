Au cours de ma décennie de travail dans l’informatique, le seul domaine dans lequel j’ai eu du mal à trouver une solution rentable est celui des caméras internes pour l’entreprise. Il existe de nombreuses options avancées, mais elles dépassent généralement le budget. Après des années de recherche, j’ai finalement atterri sur UniFi Protect d’Ubiquiti avec son nouveau Network Video Recorder (NVR).

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’une connexion Wi-Fi professionnelle, de centaines de Mac et de centaines d’iPad, Bradley mettra en évidence les moyens de quels responsables informatiques Apple déploient des appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, des histoires issues des tranchées de la gestion informatique et des façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Pendant très longtemps, j’ai eu du mal avec notre système de caméra. Nous avions un système hérité qui nous obligeait à câbler toutes les caméras au DVR. Nous avions une dette technique à rembourser avec ce système car le logiciel nécessaire pour y accéder était maladroit, rarement mis à jour et semblait avoir de graves problèmes de sécurité. J’ai déjà regardé Meraki et Verkada. Bien qu’il s’agisse de solutions robustes, elles étaient bien hors de ma fourchette de prix au moment où j’ai compris les coûts de licence. Les séquences vidéo ne font qu’augmenter avec le temps, donc je comprends parfaitement pourquoi les entreprises ne peuvent pas stocker des images gratuitement, mais cela augmente le prix. Nous avons actuellement plus de 35 caméras, donc payer 1 000 $ par caméra avec une licence n’allait pas correspondre à mon budget.

Il existe d’innombrables solutions informatiques pour les caméras, mais je voulais une option clé en main qui cadrait avec mon budget, était facile à installer et offrait un accès simple en dehors du site. Après de nombreuses recherches, j’ai atterri sur UniFi Protect d’Ubiquiti. J’avais regardé leur gamme presque toute l’année, mais l’option de stockage Cloud Key Gen 2 était limitée à 20 caméras. J’ai dû déployer deux clés cloud et segmenter les caméras par étage. J’avais initialement prévu de le faire, mais juste avant de commencer à installer un nouveau câblage CAT6 pour les caméras, Ubiquiti a publié son dernier enregistreur vidéo réseau qui prend en charge jusqu’à 50 caméras, je l’ai donc acheté immédiatement.

Pour notre sélection de caméras, nous avons utilisé le Dôme G3 dans la majorité de nos emplacements, mais pour les caméras extérieures, nous avons utilisé les modèles de balle G4 car ils ne nécessitent pas de surplomb pour rester à l’abri de la pluie. Une fois que tout le câblage a été fait et que les caméras ont été montées, j’ai branché le NVR Ubiquiti et l’ai configuré à l’aide de l’application iPhone UniFi Protect. Une fois que j’ai pu lier le NVR à mon compte UniFi, j’ai également pu me connecter de chez moi pour gérer et surveiller l’état du NVR. Le processus de configuration du NVR a été assez indolore et a pris environ une demi-heure du début à la fin. Il contient quatre baies de lecteur et j’utilise un format RAID5. Une chose à garder à l’esprit ici est d’utiliser des lecteurs classés NAS, ils sont donc conçus pour fonctionner 24h / 24 et 7j / 7.

Au fur et à mesure que nous allumions les caméras, elles ont commencé à apparaître dans l’application iPhone et j’ai pu les adopter dans le NVR. Au fur et à mesure que les caméras ont été adoptées, elles ont installé leurs dernières mises à jour logicielles, puis elles étaient opérationnelles. L’application Ubiquiti m’a permis de donner accès à d’autres employés, fournit un moyen facile de surveiller en déplacement et constitue dans l’ensemble un système incroyable.

Ce qui est génial, c’est qu’il s’agit de l’un des systèmes de caméras IP les moins chers que vous puissiez trouver. Un produit que vous voudrez prendre en compte avec votre installation est l’UniFi ViewPort. C’est un petit appareil doté d’Ethernet à une extrémité et HDMI de l’autre. Si vous l’installez et le branchez à un téléviseur, vous pouvez configurer une station de surveillance facile pour un agent de sécurité ou une réceptionniste. L’interface Web d’UniFi NVR permet à l’administrateur de contrôler la vue utilisée par ViewPort et peut même parcourir les caméras en fonction du temps ou du mouvement.

Mon seul reproche concernant UniFi Protect est que même lorsque vous êtes sur le même réseau local que le NVR, leur application iPhone doit toujours vous faire passer par le système de connexion d’Ubiquiti pour y accéder. Normalement, ce ne serait pas un problème, mais récemment, il était en panne pendant une bonne partie de la journée de travail, donc ceux qui comptaient sur lui pour surveiller un emplacement n’avaient pas de chance. Cette faille sera toutefois corrigée dans une future mise à jour.

Récapitulatif sur UniFi Protect

Je ne pourrais pas être plus heureux avec l’UniFi Protect. Nous avons 36 caméras en marche aujourd’hui, mais j’ai l’intention d’en installer d’autres tout au long de cette année scolaire. Nous utilisons les commutateurs Ubiquiti à 48 ports, donc toute l’alimentation est gérée via PoE, donc le seul câblage que nous devions exécuter était CAT6. Il a coché toutes les cases pour nous en termes de prix, de simplicité et de facilité d’accès. Le stockage étant entièrement local, il n’y a aucun frais récurrent. Grâce au portail Web UniFi, je peux rapidement me connecter pour surveiller et récupérer des enregistrements sans accéder à un VPN ou à l’adresse IP locale. Les applications iOS sont robustes, donc la surveillance en déplacement est un jeu d’enfant. Si vous souhaitez déployer un nouveau système de caméra d’entreprise, je vous recommande de consulter la gamme complète de caméras et de produits NVR Ubiquiti pour voir si cela correspond à votre cas d’utilisation et à votre budget.

