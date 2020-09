Cette année, il y a eu plusieurs changements et certaines tendances qui s’étaient manifestées ces derniers temps se sont accélérées. Celles-ci incluent une plus grande préoccupation pour l’environnement de la part des différents acteurs sociaux et économiques, comme Unilever.

Le géant des produits de grande consommation et des produits de première nécessité a externalisé ses projets de laisser une empreinte carbone plus faible dans le monde et pour cela il va même promouvoir des changements auprès de ses fournisseurs.

Adieu aux comestibles fossiles

En effet, Unilever a annoncé que, dans le cadre de l’objectif d’atteindre zéro émission de carbone dans ses produits, elle prévoyait d’investir un milliard d’euros (un 1,2 milliard de dollars) pour aider ses fournisseurs à adopter des technologies qui éliminent l’utilisation de combustibles fossiles dans la production de produits d’entretien d’ici 2030.

À cet égard, le propriétaire de marques telles que Knorr, Dove, Axe, Tresemmé, Singal, Ben & Jerry’s et Magnum cherchera à ce que les formulations de produits de nettoyage et de lessive utilisent du carbone renouvelable ou recyclé.

Cela signifie qu’ils chercheront à s’approprier des sources telles que «CO2 capté; plantes et sources biologiques; sources marines telles que les algues; et le carbone récupéré des déchets », a expliqué Unilever.

De cette façon, l’objectif de l’initiative appelée Clean Future est de réduire l’empreinte carbone dans jusqu’à 20 pour cent des formulations de produits de nettoyage et de lessive, qui incluent des marques telles que Persil, Sunlight, Cif et Domestos.

«Clean Future est notre vision de remodeler radicalement notre entreprise. En tant qu’industrie, nous devons rompre notre dépendance aux combustibles fossiles, y compris en tant que matière première pour nos produits. (…) Nous avons constaté une demande sans précédent pour nos produits de nettoyage ces derniers mois et nous sommes incroyablement fiers de jouer notre rôle, en aidant à assurer la sécurité des personnes dans la lutte contre Covid-19. Mais cela ne devrait pas être un motif de complaisance. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être distraits des crises environnementales auxquelles notre monde est confronté, notre maison », a déclaré Peter ter Kulve, président des soins à domicile chez Unilever dans un article de blog.