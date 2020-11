Il y a quelques semaines à peine, nous parlions de financement décentralisé ou DeFiet l’importance de rendre les services financiers accessibles. Eh bien, il semble que de plus en plus d’utilisateurs prennent conscience des avantages de ces outils, ce qui est évident avec les dernières nouvelles qui arrivent. Par exemple, lorsque nous apprenons que le volume quotidien de Uniswap juste surpassé celui de Coinbase.

En effet, la première preuve dont nous disposons est que, comme nous l’avons dit, le volume des transactions autour d’Uniswap a dépassé le volume quotidien de Coinbase Pro, en conséquence directe de la demande croissante de DeFi ces dernières semaines. De cette manière, l’échange décentralisé -DEX- le plus utilisé dans Ethereum, a été placé comme la première référence dans son segment depuis la fin du mois d’août dernier.

Et cette explosion autour de DeFi est la principale explication pour laquelle de nombreux investisseurs, qui ont tendance à opérer au sein d’échanges centralisés, ont décidé de faire le saut cette fois vers la finance décentralisée.

Selon les données que les responsables d’Uniswap ont récemment fournies, ce jour-là, 30 août, ils ont déplacé 426 millions de dollars sur leur plateforme, pour les 349 millions de dollars de Coinbase Pro. Même des spécialistes extérieurs tels que CoinMarketCap ont confirmé ces statistiques qui marquent une nouvelle ère.

Pourquoi la popularité d’Uniswap croît-elle si vite?

Depuis juin dernier, la valeur totale assurée dans les protocoles DeFi est passée de 1 milliard de dollars à 7,7 milliards de dollars, selon les experts de Defipulse.com. Immédiatement, de nombreux petits tokens liés à DeFi sont apparus, les mêmes qui paraissent plus tard ancrés à des échanges centralisés mais qui, dans ces environnements, ne nécessitent aucune sorte d’approbation externe.

Nous en avons mentionné plusieurs exemples finis. Sans aller plus loin, lorsque Yearn.finance (YFI) est entré pour la première fois sur le marché, il a été coté sur des bourses décentralisées, comme Uniswap. Puis Poloniex, FTX, etc. Après un certain temps à travailler de cette manière, Binance a finalement accepté le jeton dans ses listes, le reconnaissant.

De la même manière, un bon nombre de jetons liés à DeFi de petite et moyenne capitalisation sont activement négociés sur Uniswap. Surtout ceux qui ne sont pas inclus dans les principaux échanges. C’est cette abondance de jetons sur Uniswap, associée à la croissance globale du marché DeFi, qui a conduit à sa croissance exponentielle. Un célébré par Hayden Adams, créateur d’Uniswap.

De même, l’activité croissante des utilisateurs d’Uniswap coïncide également avec une augmentation notable du volume des transactions quotidiennes d’Ethereum. Etherscan, l’explorateur de la blockchain Ethereum, montre que le nombre de transactions est passé de 435 000 dollars en janvier à plus de 1,1 million en août.

En fait, l’activité de transaction quotidienne sur la blockchain Ethereum approche les niveaux de 2018 pour la première fois en deux ans. À cette époque, son plafond était de 1,4 million. Sera-t-il surmonté maintenant?

L’engouement DeFi va-t-il continuer?

Dans tous les cas, le taux de croissance du marché DeFi semble n’avoir aucune limite. Nous sommes à un point où, selon beaucoup, il est plus lucratif de récolter des pièces DeFi que de les extraire. Donc, ce sentiment que nous ne savons pas encore quand la tendance s’arrêtera semble être sur la bonne voie. Les professionnels considèrent qu’un ralentissement des processus n’est pas encore en vue. En effet, c’est peut-être le bon moment pour y aller.

Partage-le avec tes amis!