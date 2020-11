De nombreux jeux sont basés sur des histoires séculaires ou des contes populaires. C’est le cas de Héros indisciplinés, un jeu sorti en janvier 2019 pour diverses plateformes, dont Nintendo Switch. Unruly Heroes est basé sur l’une des histoires chinoises les plus célèbres de tous les temps: “Journey to the West” ou “The Monkey King” comme on l’appelle en Occident. Ce titre est développé par la société française Magic Design Studio, qui est composée d’anciens employés d’Ubisoft, il est donc normal que le jeu nous rappelle l’une des plateformes les plus connues de tous les temps: Rayman Legends.

Les aventures du roi singe arriveront au format physique

Unruly Heroes est l’une des plates-formes 2D à considérer pour Nintendo Switch, car il s’agit d’un jeu très soigné, à la fois artistiquement et historiquement, ainsi qu’en termes de gameplay. Si vous ne l’avez pas encore trouvé dans l’eShop, ne vous inquiétez pas, car Éditions Pix’n Love vient d’annoncer qu’il distribuera édition physique des aventures du roi singe. Unruly Heroes présentera deux éditions, ongle la norme dans laquelle seule la cartouche de jeu viendra, au coût de 34,90 € et dont il n’y aura que 3000 exemplaires, et un édition limitée, dont il n’y aura que 1500 exemplaires et sera livré avec la cartouche de jeu, une boîte numérotée exclusive avec le certificat de série, un livre d’images de 96 pages, un CD avec la bande originale et quatre lithographies recto-verso, à un coût à partir de 54,90 €

A partir du 17 novembre, n’importe lequel des deux formats disponibles peut être réservé sur son site Internet, et son lancement est prévu en décembre de cette année.

