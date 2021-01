Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a quelques années URF était l’un des nombreux modes qui venaient chaque saison pour League of Legends et comme ce n’était pas si récurrent, il était très populaire auprès des joueurs. Au fil du temps, de nombreux modes de jeu ont disparu et d’autres sont arrivés, mais en 2020, nous avons eu de nombreuses opportunités URF disponible, en raison de la quarantaine.

Dans ce mode, qui est l’abréviation de Tir ultra rapide Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est la même chose qu’un jeu normal de League of Legends, Mais vous ne dépensez pas de mana, et toutes vos capacités ont une réduction de 80% du temps de recharge, donc le jeu devient un véritable chaos et les capacités explosent partout. Il existe également des bonus pour d’autres statistiques comme AD ou la vitesse d’attaque.

Maintenant, la Rioter Reina “Reinboom” Sweet, en charge des modes de jeu supplémentaires, a commenté sur Twitter que URF aura de nombreux changements en 2021, puisque les nouveaux éléments ont beaucoup changé le méta-jeu et ils veulent que le mode s’adapte bien.

Comme le CDR n’existe plus, et que nous avons maintenant la Hâte de Capacité, nous aurons un 300% de cette nouvelle métrique, même si elle équivaut à 75% du CDR, moins que l’URF d’origine. D’autre part, les runes Lethal Cadence et Ultimate Hunter ne sont plus interdites, ce qui augmentera encore le chaos.

Un autre changement majeur est qu’avant, les objets de mana semblaient un peu inutiles, car vous n’utilisiez pas de mana dans ce mode. Le mana bonus donnera désormais plus de santé et la régénération de mana donnera une régénération de santé. Enfin, les objets de support disparaîtront également, ici nous voulons que tout le monde se tue tous les dégâts.

Nous n’avons toujours pas de date à laquelle il arrivera URF, mais ils ne donneraient pas cette information si ce n’était pas tôt et comme nous sommes toujours dans une pandémie, Riot continuera sûrement avec la stratégie de l’année dernière.

Avec cette prochaine exécution d'URF, il y aura pas mal de changements pour mieux intégrer la refonte des éléments de pré-saison. Ces modifications sont destinées à vous permettre de vous engager plus pleinement dans le système d'objets sans toucher à des pièges clairs. Les changements incluent: (1/3) – Reina Sweet (@ReinaSweet) 21 janvier 2021

