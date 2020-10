Apple a toujours été identifié au luxe, et bien que les prix de l’iPhone aient été tenus à distance ces dernières années, il semble qu’à partir de Cupertino, ils aient un plan pour continuer à augmenter leur compte de profit …

Écrit par Damián García

Il semble que Apple a un plan bien défini pour continuer à augmenter ses comptes de profit sur le marché des smartphones, et que l’industrie se contracte à l’échelle mondiale dans un scénario très complexe où la plupart des fabricants préviennent que vendre des mobiles à plus de 1000 euros n’est plus une affaire.

Dans tous les cas, ils commencent avec un avantage à Cupertino, puisque leurs produits avec la pomme mordue ils ont toujours été considérés comme “ top ” et ont été liés au luxe, un marché qui n’est jamais en crise et, en fait, a tendance à croître en période de troubles.

Rien n’est critiqué Apple par ses légions de fans, et cette fois le économies de coûts commence dans la goutte du chargeur et des Earpods, qui déjà non inclus avec l’iPhone 12 ni avec les modèles précédents vendus désormais, bien que comme vous le verrez la chose ne semble pas qu’elle va rester ici comme l’indiquent certaines sources du secteur.

Si vous avez un iPhone, préparez votre portefeuille …

Nous parlions des économies de coûts de ne pas inclure le chargeur et les écouteurs avec tous les iPhones, et il est vrai que c’est une mesure qui aidera à protéger l’environnement, et bien que Apple a maintenu le prix des iPhones à distance au cours des dernières itérations il semble que cela signifiera aussi une récompense dans la vente d’accessoires.

En fait, même le chargeur sans fil MagSafe d’Apple acheté séparément n’inclut pas le chargeur mural, qui coûte 55 euros dans son modèle 30W Et il deviendra certainement un aliment de base que de nombreux utilisateurs d’iPhone devront acheter cette année s’ils ne l’ont pas des cours précédents.

Les problèmes ne s’arrêtent pas là, et c’est que Apple a rendu publiques les limites de ce chargeur sans fil MagSafe Nous dire, par exemple, que les cartes à bande magnétique ou les puces RFID pourraient être endommagées si elles sont approchées, ainsi que les commandes d’ouverture à distance ou les appareils similaires, qui ne doivent pas être approchés pendant que l’iPhone se recharge sans fil.

Aussi les couvertures comprennent d’autres inconvénients, et est que Apple prévient déjà que les couvercles métalliques ne peuvent pas être placés pour des raisons évidentes, ni des matériaux épais, en tenant également compte un étui en cuir se terminera tôt ou tard par une marque circulaire dérivé du chargeur MagSafe.

Apple dit que l’idéal est acheter des coques de marque d’origine pour iPhone 12, qui sont spécialement conçus pour éviter tous ces problèmes, ainsi que pour empêcher l’appareil de surchauffer pendant la charge par induction et augmenter l’afflux d’argent sur les comptes Apple pour des prix qui partent de ces 55 euros presque sauvages pour une simple coque de protection.

Augmentation de prix également sur l’App Store

Aussi d’Apple lui-même, il a été annoncé que les fluctuations des taux de change et les augmentations d’impôts sur certains marchés entraînera les prix des applications et des jeux dans l’App Store augmentent sensiblement dans les mois à venir dans de nombreux pays.

Que ce soit une raison logique ou non de justifier cette hausse, on pourrait en débattre car ce n’est pas une augmentation de prix qui affectera les développeurs mais uniquement sur le compte d’Apple, la vérité est qu’il est déjà officiel que dans Brésil, Colombie, Inde, Indonésie, Russie et Afrique du Sud les prix des applications, des jeux et des achats «in-app» vont augmenter dans les prochains jours ou semaines.

De Cupertino, ils affirment que le nouveau Taxe compensatoire de 2% en Inde et nouvelle TVA de 10% en Indonésie pour les développeurs tiers influencera les prix dans l’App Store, ou également en Islande et en Albanie, des changements sont attendus afin que les prix soient compatibles avec la TVA facturée en dollars américains sur les autres marchés.

Les nouveaux tableaux de prix sont publiés par Apple sur son site Web, bien que la seule chose qui semble claire est que les utilisateurs de la plateforme iOS devront être prêts à laisser plus d’argent, pas seulement ce qu’il en coûte pour acheter un iPhone.

