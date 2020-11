La plupart des propriétaires d’agences ont essayé d’utiliser des assistants virtuels, ou VA, au moins une fois, et beaucoup d’entre eux ont eu une mauvaise expérience.

Peut-être avez-vous essayé mais n’avez-vous pas trouvé les bonnes personnes, n’avez pas pu les amener à faire le travail comme vous le souhaitiez ou n’avez pas pu mesurer efficacement leurs performances.

Aujourd’hui, je veux remédier à cela pour vous parce que je sais exactement à quel point les assistants virtuels peuvent être puissants.

Et je crois que si vous parvenez à bien faire cette partie, vous pouvez rendre votre agence SEO exponentiellement plus productive et plus rentable.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je veux dissiper quelques mythes.

Le premier mythe est que les assistants virtuels ne sont utiles que pour des tâches très simples et subalternes.

La réalité est que vous pouvez trouver des assistants virtuels pour effectuer à peu près n’importe quelle tâche, à condition de les sélectionner correctement et, si nécessaire, de les former.

J’en parlerai un peu plus dans les sections suivantes, mais ils peuvent régulièrement s’occuper de tâches complexes telles que

La comptabilité.

Répondre aux courriels du service clientèle.

Compilation et analyse des données.

L’essentiel est de trouver et de former les bonnes personnes.

Un autre mythe est que les assistants virtuels ont de mauvaises capacités de communication.

S’il est vrai que la grande majorité des assistants virtuels vivent dans des pays en développement, beaucoup d’entre eux ont d’excellentes compétences en matière de communication.

En fait, certains maîtrisent même mieux la langue anglaise que beaucoup de personnes nées ici en Amérique.

Et un mythe particulièrement dangereux est que tous les assistants virtuels sont les mêmes.

J’entends cela tout le temps… “Robert, j’ai déjà essayé les assistants virtuels et ça s’est très mal passé. Ils ne travaillent pas pour ce que je fais.”

Je suis prêt à admettre que vous avez peut-être déjà utilisé un assistant virtuel, mais je ne suis pas prêt à admettre qu’ils ne fonctionnent pas simplement parce que vous avez eu une mauvaise expérience.

Ou même plusieurs mauvaises expériences.

Voici une meilleure façon de voir les choses : la plupart d’entre nous peuvent marcher, n’est-ce pas ?

Bien sûr.

Et c’est parce que lorsque vous étiez un petit enfant qui essayait de comprendre comment marcher, vous ne tombiez pas sur le cul, puis il vous suffisait de lever les mains et de déclarer : “Eh bien, j’ai essayé de marcher, mais ça ne marche pas pour moi !

Vous avez continué à essayer jusqu’à ce que vous ayez compris.

Et vos parents vous ont probablement aidé à vous entraîner et à vous guider sur le chemin, aussi.

Travailler avec des assistants virtuels, c’est la même chose.

Vous devez avoir la bonne approche.

Et c’est exactement ce dont nous allons parler dans cet article aujourd’hui.

ous pouvez suivre les sept étapes suivantes pour utiliser efficacement les assistants virtuels dans votre agence afin d’obtenir une meilleure productivité et une meilleure rentabilité.

C’est le même cadre que nous utilisons dans mon agence d’assistants virtuels de plus de 500 personnes – et c’est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dans votre propre agence de référencement.

1. Identifier vos besoins

Commencez par déterminer ce que vous devez faire à un niveau élevé.

Peut-être faites-vous simplement un audit.

Peut-être menez-vous une campagne complète de contenu et de liens.

Ou peut-être que c’est quelque chose entre les deux.

Une fois que vous savez ce qui doit être fait à un niveau élevé, vous pouvez alors commencer à détailler des éléments plus petits et individuels de cet objectif.

Par exemple, si nous devons mener une campagne de création de liens, il se peut que nous devions le faire :

Mener un audit des liens de retour pour le site de notre client.

Effectuer un audit des liens entrants pour le site de notre client.

Effectuer des recherches pour identifier de nouvelles possibilités de création de liens.

Développer des stratégies pour acquérir de nouveaux liens.

Développer des scripts de sensibilisation.

Examiner toutes les données préliminaires avec le client.

Mettre en place des outils de sensibilisation et de suivi.

Mener des actions de sensibilisation et de suivi pour acquérir ces liens.

Suivre et analyser le rendement de nos efforts.

Examiner les données de performance avec le client.

Il est important de se rappeler de ne pas trop s’enfoncer dans les mauvaises herbes ici.

En tant que spécialiste des données et des processus, je sais combien il est facile de descendre dans ce trou de lapin, mais c’est improductif à ce stade.

Une fois que nous avons identifié nos besoins à un niveau élevé, nous pouvons commencer à définir la portée de notre projet, où nous commençons à obtenir plus de granularité.

2. Définition de la portée de votre projet

À ce stade, nous allons commencer à détailler les choses et à déterminer qui fait quoi.

Pour définir la portée de notre projet, nous devons identifier les tâches individuelles.

Par exemple, au lieu de considérer la création de liens comme un concept général, nous commencerons à le décomposer en sous-tâches de niveau supérieur.

Certaines sous-tâches pourraient inclure :

Compiler une liste de propriétaires de sites web, de contributeurs et de journalistes à présenter.

La mise en place et la configuration de vos outils pour la diffusion et le suivi.

La mise en place d’outils de données/suivi, tels que SEMrush, Google Search Console, Google Tag Manager.

Configurer les alertes Google pour détecter les références non liées.

Rédaction de vos scripts de sensibilisation.

Mener des actions de sensibilisation.

Modifier votre liste de propriétaires de sites web, de contributeurs et de journalistes à mesure que votre campagne progresse.

Créer des citations locales.

Compilation de données sur les liens gagnés.

Suivre l’impact (du point de vue du classement et/ou du trafic) de vos efforts de création de liens.

Nous évaluerons également les tâches qui peuvent être confiées à un assistant virtuel par rapport à celles qui nécessitent des connaissances spécialisées qui ne peuvent pas être transmises dans le cadre d’un processus documenté et qui doivent être traitées