Il n’a jamais été aussi intéressant de former un Pokémon et cette fois, c’est parce que si vous pouvez les créer vous-même, vous pouvez choisir le meilleur de votre Pokémon favoris de la franchise. Pour cela, un fan utilise une IA pour créer son Pokémon et le résultat a été un incroyable 300 nouveaux Pokémon plus.

salut ok enfin! pls profiter de NOUVEAU (ish) pour vous aujourd’hui: ✨ GÉNÉRER de nombreux POKEMON avec GPT-2

& ok il y a des mois je l’ai fait en GRIS

mais maintenant CES EN COULEUR

🦆💯 allez sur https://t.co/TLzppGMQiI pour .. 🌐 vidéo (wow!)

🌐 code (hmm)

🌐 3000+ pokémon

🌐 siiick ILLustrations par @RacieBeep 🌝👇 pic.twitter.com/uGv8t79flD – Matthew Rayfield (@MatthewRayfield) 11 novembre 2020

Ce fan a décidé qu’il était temps de créer de nouvelles choses à partir du Pokémon de la franchise et s’est séparé en une série de codes et de caractéristiques de notre Pokémon favoris. Dans cet exemple, nous voyons la ligne de code des yeux de Bulbasaur, où vous pouvez créer une série de sprites aléatoires avec des résultats très particuliers.

Le créateur admet que certains résultats sont très étranges et d’autres sont de la gloire, mais le meilleur est vu quand il parvient à passer de sprites à la phase d’illustration. Où nous voyons assez clairement ces nouvelles créatures prennent vie sous nos yeux et maintenant nous savons exactement où nous voulons passer notre temps après une journée de chasse épuisante Pokémoon.

