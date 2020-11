Un mobile ou une tablette Android peut être le complément parfait de votre ordinateur. Avec ces applications, vous pouvez utiliser votre mobile ou tablette Android comme deuxième écran pour votre PC.

Écrit par Christian Collado

Certaines personnes parlent des tablettes comme des substituts de nos ordinateurs, alors qu’en réalité, elles peuvent être compléments parfaits pour notre équipe de travail régulière.

En utilisant les bonnes applications, vous pouvez utiliser votre Mobile ou tablette Android comme deuxième écran ou moniteur pour le PC, et étendez ainsi les capacités de votre ordinateur de bureau.

Pour ce faire, il vous suffit d’utiliser une application adaptée. Aujourd’hui, nous vous montrons le meilleures applications que vous pouvez utiliser pour transformer votre mobile ou tablette en moniteur externe.

Meilleures applications pour transformer Android en deuxième écran

Affichage en duo

Lorsqu’un groupe d’anciens ingénieurs Apple s’est réuni pour créer le outil ultime avec lequel utiliser une tablette ou un mobile comme deuxième moniteur pour le PC, est né Affichage en duo.

Cette application populaire a été créée comme un outil qui permet utiliser un iPad comme deuxième écran pour Mac. Mais en 2019, ses créateurs ont décidé d’étendre ses capacités et lancer la version Android par Duet Display.

Aujourd’hui, il est déjà devenu le meilleure application pour transformer notre Android en un deuxième écran et étendez le contenu du PC à une tablette ou un smartphone.

l’un de ses avantages est la possibilité d’effectuer gestes tactiles pour contrôler l’ordinateur, que ce soit Windows, ChromeOS ou MacOS, sans décalage et avec une expérience fluide et facile à utiliser.

SplashTop xDisplay câblé

Pour ceux qui ont besoin d’un solution totalement sans décalage et qu’en plus, vous pouvez essayez totalement gratuit, SplashTop Wired xDisplay est l’un des meilleurs outils disponibles.

L’application permet étendre l’écran de l’ordinateur sur notre Android, afin qu’il soit possible de visualiser le contenu du PC sur la tablette ou le smartphone.

Tout cela, de manière simple et avec des performances élevées, puisque ce modèle utiliser un câble faire le lien.

Spacedesk

Un autre outil «multi-écrans» pour Android que vous pouvez utiliser est SpaceDesk. C’est l’une des alternatives les plus populaires à Duet Display pour utiliser notre tablette ou notre mobile comme deuxième écran pour PC.

Dans ce cas, oui, l’outil prend uniquement en charge Windows 8.1 et Windows 10, il ne sera donc pas possible d’utiliser SpaceDesk pour agrandir l’écran d’un Mac.

Pour utiliser SpaceDesk, il vous suffit de téléchargez l’application sur votre mobile ou votre tablette et l’extension de navigateur, et commencez à utiliser l’outil pour configurer une tablette ou un mobile comme moniteur de câble ou sans fil via Wi-Fi.

SuperDisplay

La dernière application que nous recommandons pour transformer notre Android en un deuxième écran est SuperDisplay, une autre application qui peut essayer gratuitement avant de décider si cela vaut la peine de payer pour l’outil.

Cet outil se distingue par offrent des performances élevées et des fonctionnalités telles que la détection de pression tactile sur les ordinateurs Windows 10.

Cela rend notre tablette ou mobile Android utilisable comme tablette graphique ou dessin en restant connecté à l’ordinateur.

De plus, c’est l’une des rares applications de ce type à proposer prise en charge des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé.

Comment utiliser votre mobile ou tablette comme moniteur

Comme c’est l’une des applications les plus populaires de sa catégorie et l’une des plus faciles à utiliser, voyons ce qu’elles sont les étapes à suivre pour utiliser notre mobile ou tablette Android comme moniteur pour le PC en utilisant Affichage en duo.

C `est vrai que le prix de l’application peut paraître un peu élevé, mais la vérité est que son coût est plus que justifié si l’on tient compte de son bonne performance, facilité d’utilisation et compatibilité avec la grande majorité des plateformes.

Tout d’abord, sachez que pour utiliser Duet Display, il est nécessaire d’avoir un Mobile ou tablette Android avec une version égale ou supérieure à Android 7.1, et un ordinateur avec MacOS 10.9 et versions ultérieures ou Windows à partir de la version 7.

Cela dit, la prochaine étape pour pouvoir utiliser Duet Display et transformer notre Android en écran secondaire pour l’ordinateur, est télécharger l’application correspondant à chacune des plateformes –Selon que vous utilisez Windows ou Mac et Android ou iOS.

Vous pouvez le faire directement à partir de la page Affichage Duo.

Une fois les applications installées, il est nécessaire d’effectuer le processus de connexion et de configuration. Il est à noter que cet outil vous permet d’utiliser votre mobile comme moniteur avec câble ou sans fil.

Selon le mode choisi, les étapes à suivre seront quelque peu différentes:

Utilisez Duet Display sans fil:

Assurez-vous que votre mobile et votre ordinateur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Ouvrez l’application Duet sur votre ordinateur Windows ou Mac et accédez à la section «Air». Votre appareil doit apparaître dans la section «Appareils détectés». Double-cliquez sur votre appareil pour établir la connexion.

C’est tout. Maintenant vous pouvez Voir étendre l’écran de l’ordinateur sur votre mobile ou tablette Android et l’utiliser comme moniteur secondaire sans câbles.

En outre, vous pouvez activer la connexion automatique afin que Duet Display se connecte automatiquement à l’appareil dès qu’il est détecté.

Utilisation de l’écran Duet avec le câble:

Connectez votre mobile ou tablette Android à votre ordinateur via le câble USB Cliquez sur «Activer le support USB Android» dans l’application Duet Display sur votre ordinateur. Si vous utilisez Mac, vous n’avez plus rien d’autre à faire. Si vous possédez Windows, vous devez installer les pilotes ou pilotes de votre mobile sur l’ordinateur. En règle générale, ils seront installés automatiquement la première fois que vous connectez le mobile via USB au PC. Redémarrez l’ordinateur et ouvrez à nouveau Duet Display avec le mobile toujours connecté par câble à l’ordinateur. Sur le mobile, acceptez l’invite “Ouvrir Duet lorsque cet accessoire USB est connecté? “

Maintenant, vous avez terminé et vous pouvez utiliser votre mobile comme moniteur externe pour l’ordinateur, sans décalage et avec la possibilité de contrôler l’ordinateur via l’écran tactile de votre mobile grâce à une barre de fonctions incluse dans Duet Display.