Identifiée pour la première fois en 1545, la variole a ravagé l’humanité pendant des siècles, se propageant rapidement de l’Inde à l’Europe et dans le «nouveau monde» alors considéré. On estime qu’il a causé la mort de 300 à 500 millions de personnes. Et nous ne parlons que des récits du 20e siècle. On pourrait alors penser qu’un retard aussi important que celui concernant le coronavirus, aurait pu anéantir une bonne partie de l’humanité d’aujourd’hui. Cependant, il n’en a pas été ainsi. En un temps record, nous avons déjà plusieurs vaccins contre Covid-19.

Le fait est que, comme nous l’avons dit, nous sommes aujourd’hui confrontés à une autre menace de pandémie, qui a infecté près de 70 millions de personnes dans le monde et en a tué environ un million et demi. Des vaccins sont en cours de développement, nous le savons, mais la communauté mondiale peut-elle se rassembler et monter un effort tout aussi ambitieux pour éliminer le coronavirus que nous l’avons fait contre la variole? Nous essaierons d’y répondre ci-dessous.

Et comment sont produits les vaccins?

La première chose à dire est que, bien entendu, divers vaccins ont été développés ces dernières années. Vaccins contre l’anthrax, le choléra, le tétanos, la polio, le paludisme, la rage et des dizaines d’autres maladies.

Les vaccins sont produits de diverses manières, bien qu’ils agissent généralement en affaiblissant ou en inactivant le virus. Il est certain que tout vaccin en développement doit d’abord subir des tests de sécurité rigoureux avant d’être approuvé pour utilisation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Dans un premier temps, la molécule de traitement est modélisée à l’aide d’algorithmes informatiques pour estimer comment elle va interagir avec le système immunitaire humain et est ensuite testée en culture cellulaire. La prochaine étape consiste à tester le vaccin sur les animaux. S’il s’avère efficace chez l’animal, le vaccin entrera dans les essais de phase I avec la participation de volontaires humains, ce que nous avons vu ces derniers mois.

Dans des conditions normales, différentes de celles actuelles, la phase II peut durer jusqu’à deux ans et concerner plusieurs centaines de patients, permettant de savoir quels sont les effets à court et moyen terme de ces personnes.

Une fois avéré sûr et efficace en phase II, le vaccin sera administré à des centaines, voire des milliers de patients dans le cadre d’essais de phase III pluriannuels, qui déterminent l’efficacité du vaccin dans une large population. Donc, si tout se passe bien, vous obtiendrez une certification officielle de la FDA.

L’exception autour de Covid-19

Comme il est clair, l’obtention de l’approbation de la FDA peut prendre des années, c’est pourquoi différents gouvernements à travers le monde ont, pendant un certain temps, permis aux fabricants de médicaments de demander une autorisation d’utilisation d’urgence. C’est exactement ce que nous voyons maintenant, à l’époque des coronavirus.

Dans un sacrifice pour accélérer le processus de développement de vaccins tout en maintenant des normes de test de sécurité strictes, le président Trump a lancé l’opération Warp Speed ​​-OWS-. Cette initiative a un coût estimé à environ 10 milliards de dollars et bénéficie de la collaboration d’acteurs publics et privés.

Du ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis -HHS-, ils soutiennent que «au lieu de supprimer les étapes des délais de développement traditionnels, les étapes seront réalisées simultanément, comme le démarrage de la fabrication du vaccin à l’échelle industrielle bien avant que l’efficacité et l’innocuité du vaccin ne soient démontrées, comme c’est normalement le cas. Cela augmente le risque financier, mais pas le risque produit ».

Tous les efforts n’ont pas porté fruit

Ces dernières semaines, AstraZeneca a affronté les régulateurs américains après avoir apparemment omis de divulguer à la FDA que la société avait discrètement interrompu les essais dans le monde à peine deux jours avant de demander une autorisation d’urgence. Moins cher à produire et plus stable en stockage que les autres vaccins Covid-19, son avance a été stoppée. Et il n’a toujours pas de volontaires aux États-Unis.

D’autre part, il existe également des vaccins qui ciblent les cinq gènes liés aux cas graves de COVID-19: IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 et CCR2. De grands groupes de candidats sont actuellement recherchés pour subir ces traitements, dans le but d’expliquer à la communauté scientifique pourquoi certaines personnes contractent un coronavirus mais restent asymptomatiques tandis que d’autres se retrouvent en réanimation.

Distribution, la prochaine guerre

Même au sens figuré, rares sont ceux qui considèrent que de grands affrontements internationaux se profilent sur la distribution des vaccins. D’une certaine manière, développer des vaccins efficaces n’est que la moitié du défi. Veiller à ce que le vaccin soit distribué équitablement et efficacement est d’une importance vitale. Et ce n’est pas assuré.

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu’il échelonnerait les livraisons aux États afin qu’ils puissent maintenir un approvisionnement suffisant. Surtout en pensant aux secondes doses.

De plus, un certain nombre de facteurs ont entravé les efforts de distribution. Tels que les pénuries de matières premières aux revers de la fabrication et les difficultés à faire passer la production à un niveau suffisamment élevé

“Je pense que nous pouvons commencer à voir un impact sur les personnes les plus sensibles probablement au mois de janvier et février, mais sur la base de la population, afin que nos vies commencent à revenir à la normale, nous parlons d’avril ou de mai”, a-t-il déclaré. Moncef Slaoui, porte-parole de l’opération Warp Speed.

Pourtant, il manque quelque chose. Lutter contre la désinformation sur le vaccin et convaincre un public sceptique qu’il est en effet sûr pose encore plus de problèmes aux responsables de la santé du monde entier.

Que souhaiteriez-vous savoir d’autre sur le développement de vaccins contre Covid-19?

Partage-le avec tes amis!