L’Union européenne a récemment sanctionné Soupape, Bandai Namco, Capcom, Focus Accueil, Koch Media et ZeniMax. Pour avoir enfreint les règles antitrust du UE, qui a abouti à un lien qui a atteint 7,8 millions d’euros au total pour 6 AffairesL’infraction spécifique s’est produite parce que les produits vendus par ces distributeurs ne respectaient pas les règles commerciales qui régissent le vieux continent.

Plus précisément, les entreprises ont été accusées de “Géo-blocage” avec leurs produits, cela signifie que certains jeux ont été bloqués d’un pays à l’autre ou qu’un jeu coûte plus cher dans une certaine partie de l’Europe que dans une autre, par exemple un jeu acheté Allemagne peut ne pas être disponible dans Italie. Ou un titre coûte plus cher en Espagne que partout ailleurs.

Les entreprises se sont toutefois vu offrir une réduction du paiement de la taxe si elles coopéraient avec la Commission européenne, toutes ont collaboré sauf Soupape, de sorte que 5 des obligations ont fini par être 1.2 million et 1.6 million pour le responsable de Vapeur.

Le vice-président exécutif du Commission européenne, Margrethe Vestageuse, responsable de la politique de la concurrence, a déclaré: «Plus de 50% de tous les Européens jouent aux jeux vidéo. L’industrie du jeu vidéo en L’Europe  prospère et vaut désormais plus que 17 milliards d’euros. Les sanctions d’aujourd’hui contre les pratiques de «blocage géographique» Soupape et cinq éditeurs de jeux vidéo sur PC rappellent qu’en vertu du droit de la concurrence du UE, il est interdit aux entreprises de restreindre contractuellement les ventes transfrontalières ».

La plus grosse caution à payer était le refus de coopérer

