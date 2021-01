Vaut-il la peine de souscrire une assurance mobile?

Si vous faites partie de ceux qui ont tendance à casser leur téléphone portable de temps en temps, une assurance pourrait-elle être votre meilleure option? Nous analysons les avantages et les inconvénients de ce type de service.

Écrit par Christian Collado sur mobile

Notre mobile est, de loin, l’un des objets les plus précieux que nous transportons habituellement avec nous partout, pouvant dépasser les 1 000 euros dans le cas des fourchettes les plus élevées – et il ne semble pas que cela va changer à court terme. C’est pourquoi de nombreux magasins, opérateurs et marques elles-mêmes ont commencé il y a longtemps à proposer assurance mobile.

Mais, Ce type d’assurance en vaut-il vraiment la peine? Nous sommes tous clairs sur les avantages d’assurer une maison, une voiture ou d’autres actifs incorporels comme la santé. Mais, quand on parle de mobiles, les choses ne sont pas si claires.

Comment fonctionne l’assurance mobile?

Tout d’abord, il est pratique de parler de comment fonctionne ce type d’assurance. Généralement, la plupart des offres d’assurance mobile ces couvertures:

Vol qualifié ou vol qualifié: Dans tous ces cas, nous recevrons un appareil de remplacement avec des caractéristiques identiques ou supérieures.Utilisation frauduleuse: Si le terminal a été utilisé illégalement, l’assurance couvre un certain montant.Défaillance dans la garantie.Oxydation des équipements.Terminal de prêt: dans 24-72 heures si le principal ne peut pas être utilisé.Préparation d’un budget de réparation.Pause d’écran.Déversement de liquide sur le terminal

On voit que, en général, l’assurance couvrir les problèmes et les dommages courants que tout propriétaire d’un smartphone pourrait souffrir lors de son utilisation avec le terminal.

Comme c’est la logique, ces types de services ne sont pas gratuits, et chaque entreprise offrira tarifs différents basé sur le type de mobile ou le nombre de couverture engager.

Pour faciliter votre travail, ci-dessous Nous sélectionnons certaines des assurances mobiles les plus populaires proposées en Espagne, et nous examinons à la fois le prix et les petits caractères de chacun des tarifs proposés.

Soins Vodafone

Dans le cas de Vodafone, on trouve deux types d’assurance: Dommages accidentels et couverture totale. Celles-ci vont de 4 à 16 euros par mois, et permettent d’assurer des appareils à des prix inférieurs à 400 euros, 400 à 1000 euros, ou à un prix supérieur à 1001 euros.

Il est important de mentionner que toutes les assurances Vodafone ont une franchise qui devra être payé en cas de perte de l’appareil, et dont le montant dépendra du prix de l’appareil et du type d’assurance souscrite.

En revanche, il est pratique d’indiquer que Vodafone permet d’assurer uniquement les appareils de moins de 365 jours à partir du jour de votre achat.

Toutes les assurances mobiles Vodafone peuvent être souscrites sur le site Web de l’opérateur.

Assurance mobile Orange

Un autre opérateur espagnol qui propose une assurance mobile est Orange. La compagnie de téléphone française a son service «Mobile Insurance», qui offre la couverture principale mentionnée ci-dessus, ainsi que des services supplémentaires tels que protection à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, couverture jusqu’à deux réclamations par an, ou livraison et retrait gratuits de l’appareil assuré.

De la même manière que cela se passe avec le service Vodafone, le prix de l’assurance mobile Orange dépend du coût de l’appareil lui-même et varie de 4 euros à 15,5 euros par mois, avec des franchises de 20/40 euros jusqu’à 60/120 euros pour la réparation ou le remplacement respectivement.

Orange aussi limites dans une certaine mesure la possibilité de contracter l’une de ces assurances, car Il n’est possible de le faire que pendant les 30 jours calendaires suivant l’achat de l’appareil.

Assurance mobile Movistar

Comme le reste des opérateurs, Movistar il propose également son propre service d’assurance mobile. Et comme pour le reste, les frais dépendront du modèle, marque et valeur du mobile s’assurer.

Dans ce cas, on parle d’un assurance dont la cotisation mensuelle commence à partir de 0,99 euros, et qui offre les garanties et la couverture que l’on peut trouver dans la plupart des assurances de ce type. Movistar s’assure également que ses services de réparation ils n’utilisent que des pièces d’origine.

Amazon Protect

Le géant du shopping sur Internet, Amazon, propose également ses propre service d’assurance. Il s’agit de Amazon Protect, un service supplémentaire qui peut être acheté au moment même où nous achetons notre nouvel appareil.

Offres d’assurance Amazon Couverture mondiale pour les dommages accidentels, annulation à tout moment avec remboursement intégral dans les 45 premiers jourset remplacement par des appareils neufs ou reconditionnés. Il est à noter que, contrairement aux autres assurances, Amazon Protect ne couvre pas la perte ou le vol de notre appareil.

La police d’assurance proposée par Amazon est soutenue par la London General Insurance Company Limited et, comme d’habitude, son coût dépend de la valeur de l’appareil que vous souhaitez assurer.

L’assurance téléphone

C’est l’un des magasins de téléphonie le plus populaire sur le territoire espagnol, et ses services comprennent également le assurance mobile.

The Phone House nous offre la possibilité de souscrire une assurance de dommages à partir de 1,33 euros par mois, ou une assurance complète à partir de 2 euros par mois. Seul ce dernier couvre vol et vol.

La gestion de cette assurance est effectuée à travers les différents magasins que l’entreprise possède sur tout le territoire espagnol, et entre autres couvrir jusqu’à 300 euros dans les accessoires, à condition qu’ils aient été achetés dans les magasins The Phone House.

De plus, il n’y a pas limite de pièceNous avons donc des revendications illimitées, tant que le service est bien utilisé – on ne sait pas à quoi The Phone House se réfère quand il parle de «bon usage», même si nous pouvons l’imaginer.

Vaut-il la peine de souscrire une assurance mobile?

Vu les tarifs proposés par les différentes entreprises, nombreux sont ceux qui peuvent penser que, pour un peu plus d’argent, il est possible que l’appareil entièrement protégé avant tout type de danger.

Mais la réalité est que la décision doit être examinée attentivement, car il ne vaut pas toujours la peine d’assurer un mobile. Dans certains cas, la prime d’assurance annuelle peut dépasser 30% de la valeur du terminal, et si nous prenons en compte le limites que l’on retrouve parfois dans ce type de politique, on peut arriver à la conclusion que acheter une assurance mobile peut être un gaspillage d’argent inutile.

Cela, sans oublier que dans certains cas entreprises qui offrent des assurances essayez d’inclure comme couverture certaines hypothèses qui sont déjà – ou devraient être – envisagées par le garantie obligatoire, comme c’est le cas de les dommages causés par des défauts du terminal qui n’ont rien à voir avec une mauvaise utilisation de celui-ci. D’où l’importance de lire les petits caractères, non seulement lors de la souscription d’une assurance, mais aussi choisir dans quel magasin acheter l’appareil lui-même.

Par conséquent, la recommandation pour le grand public – ceux qui n’achètent généralement pas de mobiles de plus de 1000 euros dans le but de les utiliser pendant des années. car dans ces cas précis, la location d’une assurance peut avoir un sens – ce serait éviter l’assurance mobile. Et au cas où vous voudriez vraiment en embaucher un, analyser en profondeur les options les entreprises offrent, et restez avec celle qui offre le plus grand nombre de couvertures avec les plus petits caractères possibles.